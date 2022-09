Posti vacanti, convocazioni e news da Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto.

DIRETTA giovedì 15 settembre 15,30.

Il nuovo anno scolastico è cominciato e già in diverse regioni è suonata la prima campanella dell’anno.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha affermato che tutti i docenti saranno in cattedra con il primo giorno di scuola. Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, circa 50mila assunzioni sono avvenute per l’anno scolastico 2022/23.

Riguardo alle assunzioni da Gps però, i sindacati evidenziano una situazione non semplice con diverse criticità. Tra ritardi, problemi nell’assegnazione da parte dell’algoritmo e classi di concorso in sofferenza, sono diverse le situazioni segnalate e che, grazie all’intervento delle sedi sindacali regionali, proveremo a snocciolare e chiarire, sia per le cattedre comuni che andranno a supplenza che per le cattedre di sostegno.

A partecipare al nuovo appuntamento della “Tecnica risponde live” giovedì 15 settembre alle ore 15.30, saranno Abele Parente, segretario generale Uil Scuola Lombardia, Michele Sorge, segretario Cisl Scuola Roma e Rieti, Antonio Antonazzo, membro direzione nazionale e coordinatore provinciale Gilda degli insegnanti Cuneo e Marta Viotto, segretaria generale Flc Cgil Veneto.

A coordinare gli interventi e fornire spunti di riflessione Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Conduce Daniele Di Frangia.

Assunzioni Gps, ritardi e problemi di algoritmo

