InsegnantiRuolo Autore: - 13 Luglio 2026 / 05 : 07
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Assunzioni in ruolo 2026, quante sedi inserire

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 12.7.2026.

Immissioni in ruolo 2026, nella fase di scelta delle sedi, conviene inserire il maggior numero di sedi possibile.

Gilda Venezia

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Nella fase di scelta delle sedi, conviene inserire solo alcune scuole o tutte?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il consiglio è quello di inserire il maggior numero di sedi possibile. Non indicare una scuola equivale a rinunciare alla nomina qualora quella fosse l’unica sede rimasta disponibile al proprio turno; in tal caso, si perderebbe il diritto all’assunzione in ruolo”.

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Assunzioni in ruolo 2026, quante sedi inserire ultima modifica: 2026-07-13T05:07:53+02:00 da
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