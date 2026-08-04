dalla Gilda degli insegnanti, 3.8.2026.

Scuola, attività aggiuntive, FGU: ritardi cronici nei pagamenti,

chiediamo al MIM accelerare accredito. Docenti e Ata senza compensi per le attività extra.

Alla Federazione Gilda Unams sono giunte, in questi primi giorni di agosto, numerose segnalazioni dai propri iscritti per il ritardo nel pagamento delle attività aggiuntive svolte nell’a.s. 2025/2026.

Il personale scolastico ha svolto da settembre 2025 a luglio 2026 tutta una serie di attività aggiuntive, come per esempio Coordinatori di classe, referenti di plesso, commissioni e progetti diversi, che dovrebbero essere retribuite con le risorse del FMOF, ma ad oggi alle scuole queste risorse non sono state accreditate, per cui è impossibile retribuire i docenti e gli ATA.

Questi ritardi causati dalle lungaggini burocratiche dei ministeri interessati stanno oramai diventando cronici e se nel mese di agosto le segreterie sono chiuse per ferie i pagamenti slittano al mese di settembre/ottobre.

“Non è più accettabile che il personale scolastico sia l’unica categoria di dipendenti che percepisce il dovuto per le attività svolte con un anno di ritardo”, ha commentato il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana.

La FGU invita il MIM ad accelerare l’accredito alle scuole delle risorse FMOF così che possano liquidare i compensi al personale entro il mese di agosto.

Lo diffonde in una nota la Federazione Gilda Unams

Roma, 3 agosto 2026

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Attività aggiuntive, il MIM acceleri l’accredito

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