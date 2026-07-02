Attività collegiali a distanza: le nuove regole

Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.7.2026.

Collegi docenti e riunioni on line: tre pilastri fondamentali, organizzazione, vincoli e norme.

Il 24 giugno 2026 il confronto tra l’Amministrazione e le principali Organizzazioni ha definito i criteri per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 44 del CCNL 2019/2021

L’accordo si concentra esclusivamente sulle attività collegiali che rivestono carattere deliberativo poiché solo queste rientrano nel perimetro del nuovo protocollo digitale.

Il percorso che ogni scuola dovrà rispettare si articola in tre pilastri fondamentali:

Regolamentazione interna : modifica del Regolamento di Istituto.

: modifica del Regolamento di Istituto. Tecnologia certificata : adozione di sistemi di voto online conformi all’Allegato tecnico.

: adozione di sistemi di voto online conformi all’Allegato tecnico. Coerenza organizzativa : valutazione della compatibilità delle modalità di svolgimento (preferibilmente lavoro agile) con le esigenze dell’istituzione scolastica.

L’orientamento applicativo dell’ARAN (id. 31472) funge da guida in questo processo, e precisa che, sebbene lo strumento del lavoro agile sia spesso il più compatibile, la scelta finale spetta all’istituzione scolastica, purché tale scelta sia sempre mirata a preservare la partecipazione e la regolarità procedurale.

Le attività interessate comprendono:

Attività del Collegio dei docenti: inclusa la programmazione, la verifica di inizio e fine anno, le sessioni informative alle famiglie circa i risultati degli scrutini (trimestrali, quadrimestrali e finali) e l’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia.

Attività dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Gruppi di lavoro.

Le istituzioni scolastiche devono operare una distinzione netta tra le sessioni informative o di semplice discussione e le sedute con votazione o delibera con una modifica dei Regolamenti di Istituto per disciplinare esplicitamente le modalità di svolgimento a distanza.

Organizzazione

La scelta della modalità di lavoro a distanza deve essere:

Correlata alla compatibilità con il funzionamento dell’organizzazione scolastica.

con il funzionamento dell’organizzazione scolastica. Rispondente alle necessità di garantire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.

Le istituzioni scolastiche devono adottare sistemi di voto online certificati che soddisfino precisi standard di “sicurezza, integrità e trasparenza” che soddisfino determinati requisiti tecnico-organizzativi.

Ogni seduta deliberativa a distanza deve essere supportata da un’infrastruttura digitale idonea, dettagliata nell’Allegato tecnico ministeriale.

Vincoli

Condizioni necessarie affinché la seduta sia valida e la delibera possa essere considerata legittima:

Carattere personale del voto : deve essere garantita l’univocità dell’espressione del voto, assicurando che sia espresso esclusivamente dall’avente diritto.

: deve essere garantita l’univocità dell’espressione del voto, assicurando che sia espresso esclusivamente dall’avente diritto. Trasparenza e verificabilità : l’intero processo deve essere tracciabile e verificabile in ogni sua fase, secondo criteri oggettivi di sicurezza.

: l’intero processo deve essere tracciabile e verificabile in ogni sua fase, secondo criteri oggettivi di sicurezza. Protezione dei dati personali : il trattamento delle informazioni deve avvenire in totale conformità con le normative vigenti sulla privacy, basandosi sulle indicazioni specifiche fornite dall’Allegato tecnico.

: il trattamento delle informazioni deve avvenire in totale conformità con le normative vigenti sulla privacy, basandosi sulle indicazioni specifiche fornite dall’Allegato tecnico. Integrità della procedura : il sistema deve prevenire manipolazioni o alterazioni del risultato finale, garantendo la correttezza dell’espressione della volontà collegiale.

NORMATIVA

Le nuove regole per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali deliberative trovano fondamento in una serie coordinata di fonti contrattuali e normative.

1. CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (18 gennaio 2024)

È la fonte principale.

L’articolo 44, comma 6, prevede che:

il Regolamento di Istituto possa consentire lo svolgimento a distanza: delle due ore di programmazione della scuola primaria (art. 43, comma 5); delle attività collegiali di cui all’art. 44, comma 3, lettere a) e b) prive di carattere deliberativo;

possa consentire lo svolgimento a distanza: le attività deliberative possano svolgersi online solo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto sindacale previsto dall’art. 30, comma 9, lett. a).

2. Art. 44, comma 3, lettere a) e b) del CCNL

Le attività interessate sono:

Collegio dei docenti;

attività di programmazione;

consigli di classe, interclasse e intersezione;

gruppi di lavoro previsti dal Piano annuale delle attività.

Sono proprio queste attività che possono essere svolte da remoto secondo le nuove regole.

3. Art. 30, comma 9, lettera a) del CCNL

È la disposizione che impone il confronto tra Ministero e Organizzazioni sindacali prima della definizione dei criteri applicativi.

Proprio in attuazione di questa norma si è svolto il confronto conclusosi il 24 giugno 2026.

4. Verbale di confronto MIM – Organizzazioni sindacali del 24 giugno 2026

È l’atto che rende operative le previsioni del CCNL.

Stabilisce che:

le scuole possono modificare il Regolamento d’Istituto;

le sedute deliberative possono svolgersi online;

devono essere utilizzati sistemi di voto certificati;

devono essere garantiti: identificazione certa del votante; unicità del voto; sicurezza; integrità; trasparenza; tracciabilità; protezione dei dati personali;

è previsto un Allegato tecnico con i requisiti dell’infrastruttura digitale.

5. Orientamento applicativo ARAN n. 31472

L’ARAN chiarisce che:

lo svolgimento delle attività collegiali a distanza rientra normalmente nelle modalità di lavoro agile previste dal Titolo III del CCNL;

previste dal Titolo III del CCNL; la scelta della modalità organizzativa spetta alla singola istituzione scolastica;

tale scelta deve garantire il buon funzionamento della scuola e la piena partecipazione dei componenti.

6. Normativa sulla protezione dei dati personali

Le piattaforme utilizzate devono rispettare:

il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ;

; il D.Lgs. 196/2003 , come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Quadro sintetico delle fonti

Attività collegiali a distanza: le nuove regole

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