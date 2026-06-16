Un augurio di buon lavoro agli insegnanti impegnati con la nuova maturità che per la prima volta entra in vigore oggi dopo la riforma approvata nel 2025 da MIM

Con la fine dell’anno scolastico insegnanti e studenti si preparano per la maturità che, con la riforma approvata nel 2025 dal MIM, e in vigore oggi per la prima volta, ha visto la riduzione delle commissioni che ora si compongono di cinque membri.

“Auguro buon lavoro a tutti i colleghi impegnati con l’esame di Maturità, che doveva essere nuovo e invece è ancora una volta l’esempio di come si tagli sulla scuola. La vera novità è data sostanzialmente dalla riduzione dei membri della commissione, qualcuno sperava che questo comportasse perlomeno un adeguamento dei compensi, ma ovviamente non è stato così, quei risparmi hanno preso un’altra direzione. Nel frattempo la professionalità dei docenti viene sempre più calpestata. Noi abbiamo il dovere di denunciare quanto avviene e far conoscere all’opinione pubblica le condizioni in cui il mondo della scuola pubblica statale lavora, che ormai si regge solo per la dedizione e l’amore per questo lavoro da parte degli insegnanti”. Così, attraverso un post pubblicato sui social, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Un augurio di buon lavoro agli insegnanti impegnati con la nuova maturità

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