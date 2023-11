Aumento dello stipendio degli insegnanti entro dicembre 2023 grazie al rinnovo del contratto. Non tutti però prenderanno subito più soldi in busta paga. Ecco a chi spetta e gli importi previsti.

Aumento stipendio insegnanti entro dicembre 2023, ma non per tutti. Solo i docenti di ruolo, infatti, avranno per un momento un incremento dello stipendio secondo gli importi riportati in un’elaborazione di Flc Cgil.

L’aumento dello stipendio degli insegnanti previsto entro la fine dell’anno altro non è un anticipo degli aumenti contrattuali relativi al rinnovo del Ccnl Istruzione e ricerca del triennio 2022-2024. A stabilire gli aumenti, anche per altri lavoratori del settore pubblico, è stato il decreto Anticipi n. 145 di ottobre 2023.

Vediamo allora quali sono gli importi per l’aumento dello stipendio degli insegnanti entro il prossimo mese.

Aumento stipendio insegnanti entro dicembre e nel 2024

Saranno gli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato a ottenere subito l’aumento di stipendio, mentre dovranno attendere il 2024 i docenti con contratto a tempo determinato.

L’aumento rappresenta un anticipo in vista del prossimo rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024 e corrisponde all’indennità di vacanza contrattuale (incrementata di 6,7 volte) spettante per tutto il 2024.

Per altri aumenti, quindi, gli insegnanti dovranno attendere l’effettivo rinnovo del contratto e chi è di ruolo, ricevendo l’anticipo entro dicembre, non prenderà alcun altro aumento per il prossimo anno sempre che il contratto non venga rinnovato e in tempi record.

Un docente laureato con oltre 35 anni di servizio e che insegna nella secondaria di secondo grado arriva a ottenere un aumento di stipendio una tantum a dicembre di 1.200 euro. La cifra è al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

Per i sindacati di categoria gli aumenti di stipendio degli insegnanti, che siano di ruolo o meno, sono irrisori se si considera che la legge di Bilancio 2024 dovrebbe stanziare solo 5 miliardi per il rinnovo del contratto di tutti i dipendenti statali.

Il sindacato riporta anche gli importi spettanti per l’aumento dello stipendio degli insegnanti in una tabella che riproduciamo di seguito. Le cifre dell’aumento, che ricordiamo è una tantum, dipendono dall’anzianità di servizio e dall’ordine e grado di scuola nella quale si insegna. Gli aumenti spettano anche ai collaboratori scolastici e il personale amministrativo. Ricordiamo che gli importi solo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Aumento stipendio insegnanti dal 2024: ecco di quanto e per chi PROFILO PROFESSIONALE

E ANZIANITÀ DI SERVIZIO UNA TANTUM EROGATO ENTRO DICEMBRE 2023

AI SENSI DEL DL 145/2023 Collaboratore scolastico 0-8 anni € 596 Collaboratore scolastico 9-14 anni € 647 Collaboratore scolastico 15-20 anni € 685 Collaboratore scolastico 21-27 anni € 722 Collaboratore scolastico 28-34 anni € 750 Collaboratore scolastico 35 anni € 771 Assistente Amm./Tec. 0-8 anni € 665 Assistente Amm./Tec. 9-14 anni € 730 Assistente Amm./Tec. 15-20 anni € 779 Assistente Amm./Tec. 21-27 anni € 827 Assistente Amm./Tec. 28-34 anni € 862 Assistente Amm./Tec. 35 anni € 889 Dsga 0-8 anni € 870 Dsga 9-14 anni € 970 Dsga 15-20 anni € 1.060 Dsga 21-27 anni € 1.156 Dsga 28-34 anni € 1.255 Dsga 35 anni € 1.353 Docente scuola infanzia/primaria 0-8 anni € 766 Docente scuola infanzia/primaria 9-14 anni € 847 Docente scuola infanzia/primaria 15-20 anni € 918 Docente scuola infanzia/primaria 21-27 anni € 987 Docente scuola infanzia/primaria 28-34 anni € 1.057 Docente scuola infanzia/primaria 35 anni € 1.108 Docente diplomato ist. sec. II grado 0-8 anni € 766 Docente diplomato ist. sec. II grado 9-14 anni € 847 Docente diplomato ist. sec. II grado 15-20 anni € 918 Docente diplomato ist. sec. II grado 21-27 anni € 1.023 Docente diplomato ist. sec. II grado 28-34 anni € 1.090 Docente diplomato ist. sec. II grado 35 anni € 1.143 Docente scuola media 0-8 anni € 829 Docente scuola media 9-14 anni € 923 Docente scuola media 15-20 anni € 1.006 Docente scuola media 21-27 anni € 1.087 Docente scuola media 28-34 anni € 1.168 Docente scuola media 35 anni € 1.228 Docente laureato ist. sec. II grado 0-8 anni € 829 Docente laureato ist. sec. II grado 9-14 anni € 947 Docente laureato ist. sec. II grado 15-20 anni € 1.036 Docente laureato ist. sec. II grado 21-27 anni € 1.151 Docente laureato ist. sec. II grado 28-34 anni € 1.228 Docente laureato ist. sec. II grado 35 anni € 1.288

Aumento stipendio insegnanti entro dicembre, ma non per tutti: gli importi

