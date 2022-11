di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 16.11.2022.

Per contrastare l’autonomia differenziata, i principali sindacati della scuola, dopo la conferenza stampa unitaria del 9 novembre, hanno lanciato – insieme al Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – una campagna di raccolta firme per una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.

Che cos’è l’autonomia differenziata?

Il tema è stato inizialmente avanzato dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e rilanciato poi dalla attuale maggioranza di governo, e investe diversi ambiti tra cui la scuola. Tale progetto, invece di consolidare il carattere unitario e nazionale del sistema pubblico di istruzione, rafforzando la capacità di risposta dello Stato di cui si è avvertita l’estrema necessità durante la recente pandemia, ripropone un’ulteriore frammentazione degli interventi indebolendo l’unità del Paese,

Di cosa si tratta e come si firma

Il testo della proposta di legge lo potete leggere qui, Per dare un valore legale all’iniziativa, si può firmare questa proposta a questo link ricorrendo allo Spid oppure alla firma elettronica qualificata. Considerate che ogni persona può firmare la proposta una volta sola, per cui se ricorrete a questo mezzo per firmare non potrete farlo una seconda volta ai tavoli che troverete in giro per l’Italia.

