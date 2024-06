inviato da Gianluca Romiero, 26.6.2024.

Il disegno di legge AC 1665, approvato in via definitiva il 19 giugno 2024 dalla Camera dei Deputati, prevede che la materia istruzione può essere completamente regionalizzata, fino alla diretta gestione del personale scolastico. Tale possibilità deve essere sostenuta dall’approvazione dei LEP, Livelli Essenziali delle Prestazioni.

Ovviamente questa possibilità va strettamente correlata alla decisiva questione della definizione preventiva dei LEP di cui nessuno sa ancora nulla. Si sa solo che sarebbero una trentina di criteri da assicurare a livello di rete nazionale di istruzione.

Il fatto che sui LEP, tra i quali dovrebbero essere compresi il dimensionamento scolastico, il numero massimo di allievi per classe, l’attuazione delle norme inerenti l’organico, ecc., non siano ancora oggetto di conoscenza e dibattito pubblico è un fatto gravissimo. Il fatto che l’attuazione degli accordi applicativi dell’autonomia differenziata sia cosa stabilita quasi privatisticamente tra governo e singole regioni è ancora più grave. Il Parlamento appare del tutto esautorato.

Come è noto il tema dell’autonomia differenziata è stato il cavallo di battaglia della Lega del Veneto e della Lombardia con la copertura politica della Lega. La Lega in questo senso è ancora ancorata alla narrazione creata nel passato dalla Lega Nord che accusava l’organizzazione statale di spreco di risorse e di assistenzialismo nei confronti di territori che non riuscivano o non volevano efficientare l’organizzazione della sfera pubblica.

Il Veneto ha da sempre, e Zaia ne è stato l’interprete più capace, immaginato una sorta di indipendenza soft dallo Stato centrale superando le spinte autonomistiche radicali della prima ora. Ma alla base di tutta l’architettura autonomistica è sicuramente il concetto di (graduale sostituzione, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica, in modo da garantire responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti), 2 lettere f) e m) (determinazione del costo e del fabbisogno standard quali parametri di valorizzazione di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica; superamento graduale del criterio della spesa storica), e 7 (attribuzione alle regioni di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in conformità al principio di territorialità previsto dall’art. 119 della Costituzione) della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Il governo Meloni vive e prospera sul compromesso posto in essere tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. In cambio della riforma del premierato Meloni ha ceduto sull’ autonomia differenziata (Lega), riforma che fino a pochi anni fa era aborrita dal suo partito, e ha acconsentito alla confusa riforma della magistratura (Forza Italia). Bisogna anche considerare che la strada dell’autonomia differenziata è stata asfaltata nel passato dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001), voluto e votato dal centrosinistra sperando ingenuamente di intercettare i voti del nord leghista e dagli accordi stipulati successivamente il 28 febbraio 2018 tra il governo Gentiloni e i presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, accordo anch’esso inutilmente finalizzato ad evitare il tracollo elettorale del centro-sinistra del 4 marzo 2018.

Come si può notare il tema dell’autonomia differenziata è tema strumentale ai rapporti di forza tra le forze politiche che lo usato troppo spesso a fini propagandistici senza entrare nel merito dei contenuti di una riforma che di fatto stravolge l’assetto istituzionale dello Stato Italiano. Per questo vogliamo riportare integralmente la proposta della Regione Veneto fatta al Governo nel 2018 e che di fatto rimane il testo di riferimento per le richieste di autonomia rafforzata del Veneto.

Riportiamo integralmente la parte inerente la scuola e l’istruzione. Si tratta di completa regionalizzazione del sistema scolastico Vi preghiamo di leggerla attentamente per capire la pericolosità della proposta in termini di decostruzione definitiva del sistema nazionale di istruzione. Non a caso non si cita mai il concetto di libertà di insegnamento. Nei prossimi interventi analizzeremo punto per punto il testo.

Art. 11 – Competenze in materia di Istruzione.

È attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento: a) alla disciplina dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale; b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l’introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti; c) alla disciplina della programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; d) alla disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore; e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica; f) alla disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; g) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche; h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell’assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento; i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell’autonomia scolastica; l) alla disciplina dell’istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell’organizzazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), nell’ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell’istruzione e formazione professionale in funzione dell’integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva l’autonomia dei CPIA; m) alla disciplina dell’organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell’offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali; n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati; o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio; p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Art. 12 – Norme relative al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale e delle istituzioni scolastiche regionali.

Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni correlate alle competenze di cui all’articolo 11, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatoria, sono trasferite alla Regione Veneto le competenze, le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale. 2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1 transita nei ruoli regionali, fatta salva la facoltà di permanere nei ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalità di cui al comma 7. Al fine di assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, il personale di cui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Sono trasferiti altresì alla Regione del Veneto i dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito con legge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale e fermo l’obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7. È trasferita alla Regione Veneto la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l’appartenenza ai ruoli statali. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d’intesa con la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l’acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato procede al trasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell’organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto al momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e Ricerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Veneto nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell’anno precedente. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto, garantendo un sistema di reclutamento uniforme secondo quanto previsto a livello nazionale. Il personale assunto all’esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali. Al fine di favorire una maggiore continuità didattica presso le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Regione, individua, anche in deroga all’articolo 13, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e salvo che in caso di esubero o sovrannumero, il periodo minimo di permanenza nella prima sede di servizio da prevedere nei bandi di concorso, in ragione delle specifiche esigenze di organico. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Veneto, e di periodica rideterminazione, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.

