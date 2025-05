dal blog di Gianfranco Scialpi, 30.4.2025.

Avanza la scuola facile. Dopo la regolamentazione sui compiti, compare la richiesta della riduzione dei voti.

Avanza la scuola facile. E’ il turno dei voti

Avanza la scuola facile. Dopo la regolamentazione del Ministro G. Valditara sui compiti e le verifiche, arriva la richiesta della riduzione dei voti.

Sorprende che arrivi da un insegnante (E. Sbaraglia), quindi da una persona che vive l’aula, entro la quale si sperimenta la fatica dell’apprendere.

Il pulpito è autorevole: Il Corriere della Sera. Il titolo dell’articolo non lascia dubbi: «Bene la circolare di Valditara su meno compiti delle vacanze. Ora ne aspettiamo un’altra contro l’ossessione dei voti» (articolo leggibile per gli abbonati). A giudizio dell’insegnante, essi esprimono la cultura della meritocrazia, impedendo soprattutto ai bambini di formarsi attraverso lo stare insieme con gli altri. Questa relazione necessita solo la cura dell’ascolto e del parlare in modo adeguato “rispetto al contesto e gli argomenti espressi. ”

Proposta irricevibile e da scartare senza ma e senza se.

Stiamo toccando il fondo. Di questo passo perché non abolire la scuola, inviando per posta ordinaria o per email il diploma?

Avanza la scuola facile. Dopo i compiti, la riduzione dei voti

