di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.3.2025.

Sarà approvato dal Governo il 28 marzo.

Nella giornata di venerdì 28 marzo il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un decreto legge in materia di “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Il decreto-legge interviene su diverse aree, tra cui:

Attuazione delle misure del PNRR

Sono previste modifiche e integrazioni per la riforma degli istituti tecnici e per la riforma del sistema di reclutamento dei docenti.

Ma c’è anche una misura relativa alla rimodulazione delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell’istruzione e del merito.

Misure in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Sono in gioco interventi sulla parità scolastica, inclusa la disciplina relativa al riconoscimento della parità e allo svolgimento degli esami di idoneità e si parla anche di disposizioni in materia di welfare studentesco e di norme urgenti per gli incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie.

Un articolo dovrebbe riguardare la promozione dell’internazionalizzazione degli ITS Academy (Piano Mattei).

Il decreto-legge è ritenuto necessario e urgente per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR e per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Avvio a.s. 2025/26: in arrivo un decreto urgente

