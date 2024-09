dall’USR per il Veneto, 23.9.2024.

Scadenza 24 settembre 2024.

Comunicazione dell’Ufficio III.

Si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’AVVISO prot. n. 25508 relativo all’apertura della procedura informatizzata FASE 1 per le nomine del personale docente della scuola secondaria di II grado dalle graduatorie di merito del concorso regionale per le classi di concorso A007, A044 e AJ24 – A.S. 2024/25.

