di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 13.1.2021.

All’interno dell’atto di indirizzo proposto dalla Ministra Azzolina nei giorni scorsi si parla anche di sostegno.

“…al fine di accrescere la motivazione e la competenza dei docenti di sostegno, garantendo agli alunni con disabilità la continuità didattica e la stabilità relazionale cui hanno diritto, la creazione di una nuova classe di concorso ad hoc, cui si acceda attraverso procedure concorsuali specifiche e sistematiche nel tempo“.

Con tale enunciato l’inquilino di viale Transtevere apre le porte al docente di sostegno tout a court, con classe di concorso specifica. Si ricorda che fin adesso i docenti che lavorano su sostegno rimangono titolari nella propria classe di concorso, con la dizione “su posto di sostegno”. Le intenzioni della Ministra sono quelle di rendere più difficoltosa la mobilità dei docenti di sostegno verso le classi di concorso cosiddette “comuni”.

Il tutto per favorire la continuità didattica e la stabilità relazionale tra docente di sostegno ed alunno disabile. Ci si chiede, comunque, se tale obiettivo non sarebbe più facilmente raggiungibile incrementando l’organico di diritto dei docenti di sostegno, evitando il balletto annuale dei posti in deroga, che sono il vero motivo della mancanza di continuità e di stabilità relazionale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Azzolina: classe di concorso specifica per il sostegno

ultima modifica: da