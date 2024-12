Bando concorso Pnrr 2024, i requisiti

Concorso docenti Pnrr 2, ci siamo: oggi è stato pubblicato il bando del concorso docenti 2024.

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, è possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Concorso docenti, requisiti infanzia e primaria

Ecco i requisiti per partecipare al concorso docenti di infanzia e primaria, come riportato dall’articolo 4 del bando.

Posti comuni

Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure:

Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

Per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 con valore di abilitazione, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.

Per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 con valore di abilitazione, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.

Posti di sostegno

Oltre ai titoli, è necessario il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Titoli esteri

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli necessari per l’accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Concorso docenti, requisiti secondaria

Ecco i requisiti necessari, congiuntamente, per partecipare al concorso docenti di secondaria di primo e di secondo grado, come riportato dall’articolo 4 del bando:

Posti comuni

Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Itp

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Possono partecipare anche coloro che:

Nei cinque anni precedenti hanno svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre;

Hanno conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU;

Hanno conseguito almeno 30 CFU;

Partecipazione con riserva

Possono partecipare con riserva anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze, siano iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU previsti per l’accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU siano conseguiti entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dei CFU previsti entro il termine comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

Posti di sostegno

Possono partecipare coloro che hanno superato percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito.

Titoli esteri

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli necessari per l’accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

