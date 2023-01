di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 29.1.2023.

In attesa di eventuali modifiche sui criteri e sui titoli di partecipazione da parte del Ministero, il decreto con il quale sono autorizzate le università ad organizzare i percorsi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno per i diversi ordini e gradi di scuola, dovrebbe essere di prossima pubblicazione.

Articolazione del percorso

Il percorso universitario per conseguire la specializzazione nel sostegno, in riscontro a quanto indicato negli allegati A, B e C del decreto sostegno del 30 settembre 2011 definisce: il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi.

Durata del percorso universitario

Di norma l’intero percorso universitario, inizia con le prove preselettive in tarda primavera per essere avviato nel mese di settembre e concludersi entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento. I partecipanti possono assentarsi fino ad un massimo del 20% di ciascuno insegnamento con l’obbligo di recuperare le ore di assenza attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti, mentre non è consentito loro assentarsi durante il tirocinio e le attività laboratoriali.

Requisiti di ammissione

Per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno sono ammessi a partecipare alle procedure organizzate dalle università i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli

Per la scuola dell’infanzia e primaria

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria ;

conseguito presso i corsi di ; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali.

I suddetti titoli se conseguiti all’estero è necessario che siano riconosciuti in Italia, ai sensi della normativa vigente, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per gli aspiranti alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, escluso gli insegnanti ITP per i quali è richiesto solo il diploma, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso;

oppure musicale e coreutica di primo livello, oppure o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso; 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; laurea + 3 annualità di servizio, valutabili come tali ai sensi della legge 124/99 su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo d’istruzione e formazione.

Candidati ammessi

Sono ammessi al percorso universitario, oltre ai candidati che superano la prova preselettiva, i candidati che:

risultano in soprannumero in occasione dei precedenti cicli di specializzazione;

di specializzazione; abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Bando VIII ciclo, il percorso universitario e i requisiti richiesti

