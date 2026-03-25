Bergamo, tredicenne accoltella insegnante

di Carmine R. Guarino, Massimo Pisa, la Repubblica, 25.3.2026.

Trescore Balneario, materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che ha accoltellato la prof. Perquisita dai carabinieri l’abitazione dello studente: in corso accertamenti da parte dell’Arma. Il ragazzo ha trasmesso in diretta su Telegram l’aggressione e su TikTok ci sarebbero video in cui mostrava come assemblare ordigni

Un’aggressione in diretta. Un tentato omicidio trasmesso in “live” con il cellulare appeso al collo. Lo stesso telefono in passato utilizzato per girare video da caricare su TikTok per mostrare come costruire ordigni artigianali. Tanto che i carabinieri in casa sua hanno trovato materiale potenzialmente esplosivo, subito preso in carico dagli artificieri. Prodotti chimici ritenuti utili ad assemblare piccoli ordigni rudimentali che sono stati sequestrati questo pomeriggio nella casa dello studente di tredici anni che in mattinata ha accoltellato al collo e all’addome Chiara Mocchi, cinquantasettenne professoressa di francese dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

L’agguato è avvenuto nei corridoi della scuola prima dell’inizio delle lezioni. Il tredicenne si è presentato davanti alla sua classe, la 3A, con addosso un pantalone mimetico e una maglietta bianca con la scritta in rosso “Vendetta” e si è scagliato contro la docente, colpita più volte al collo e all’addome. E ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un’operazione durata due ore. Il raid è stato ripreso con il telefono e trasmesso in diretta su un canale Telegram.

Mentre sui profili TikTok dello studente ci sarebbero video in cui mostrava come assemblare ordigni. I carabinieri di Bergamo, che da ore stanno ascoltando il tredicenne, che non è imputabile perché ha meno di quattordici anni, sono al lavoro anche per accertare il movente del tentato omicidio. L’ipotesi è che il giovane volesse vendicarsi con la professoressa – come scritto sulla maglietta – per dei brutti voti e perché in una circostanza la donna avrebbe preso le difese di un compagno di classe che stava discutendo con l’aggressore.

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Bergamo, tredicenne accoltella insegnante

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