dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 25.3.2021.

I ritardi nella mobilità impediscono la presenza di “tutti in classe a settembre”.

Il Ministro sciolga il nodo del vincolo quinquennale

Il Ministero dell’Istruzione è in netto ritardo in merito all’approvazione dei provvedimenti legati al CCNI sulla mobilità. I motivi sono sostanzialmente politici e hanno come elemento di scontro la questione del vincolo quinquennale che prevede l’immobilizzazione per cinque anni nella stessa scuola dei docenti neoimmessi in ruolo in nome di una astratta “continuità didattica”. L’immobilizzazione vieta loro di poter chiedere anche l’assegnazione provvisoria.

Il vincolo è frutto di scelte ideologiche sbagliate che penalizzano soprattutto i docenti che, pur di entrare in ruolo, hanno accettato sedi lavorative molto distanti dalla loro residenza. Paradossalmente proprio questi docenti potrebbero vedere le cattedre più vicine alla loro residenza occupate nel futuro dai futuri neo immessi in ruolo o addirittura riempite da docenti precari.

Il Ministro Bianchi prenda posizione una volta per tutte su tale problema e se ne prenda tutte le responsabilità politiche. Confidiamo che abbia il coraggio di togliere il vincolo consentendo la domanda di trasferimento a tutti i docenti, mantenendo la norma che in caso di accoglimento della sede richiesta scatti solo il vincolo triennale di continuità di servizio.

I ritardi nella mobilità rischiano di spostare tutte le scadenze in primavera ingolfando, come l’anno scorso, gli uffici delle scuole, degli uffici provinciali, regionali e nazionali con effetto domino negativo nei confronti degli altri adempimenti correlati con la definizione degli organici.

Per un Ministro che promette tutti i cattedra dal primo settembre si tratta di una situazione inaccettabile.

