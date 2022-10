di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 18.10.2022.

Ricordiamo che i lavoratori precari che non hanno percepito il bonus 200 euro nella busta paga di luglio, devono fare domanda entro il 31 ottobre accedendo allo SPID a questo link.

A chi spetta il bonus 200 euro

Ricordiamo che possono accedere al bonus i lavoratori precari che nel 2021 abbiano lavorato per almeno cinquanta giorni ed abbiano avuto un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro. Per la compilazione della domanda (che è comunque molto molto semplice) vi alleghiamo anche la guida preparata dall’Inps – la potete scaricare dal link che trovate in fondo alla pagina.

.

.

.

.

.

.

.

Bonus 200 euro, le istruzioni per fare domanda sul sito Inps

ultima modifica: da