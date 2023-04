L’emolumento accessorio 2023 nella busta paga degli insegnanti, o anche bonus una tantum per tutti i dipendenti pubblici, verrà corrisposto con gli arretrati e per importi differenti.

C’è ancora attesa per il bonus in busta paga degli insegnanti 2023, vale a dire l’emolumento accessorio una tantum introdotto a partire da gennaio dalla legge di Bilancio per tutti i dipendenti pubblici. Ma quando arriva il bonus in busta paga per gli insegnanti?

Gli importi dell’emolumento accessorio per gli insegnanti e per tutto il personale della scuola variano a seconda dell’anzianità di servizio e dell’ordine e grado di istruzione di appartenenza, e si aggiunge al nuovo aumento dello stipendio per il 2023 dovuto al rinnovo del contratto scuola e annunciato dal ministero dell’Istruzione e del merito.

I cedolini stipendiali NoiPa degli insegnanti a oggi non riportano, però, il bonus in busta paga 2023 anche se verranno a tempo debito corrisposti anche gli arretrati. Intanto il governo ha annunciato un nuovo taglio del cuneo fiscale per l’anno in corso, il che vuol dire che è in arrivo un ulteriore aumento dello stipendio dei lavoratori.

Vediamo quando arriva l’emolumento accessorio o anche bonus in busta paga insegnanti 2023 insieme agli altri aumenti previsti per l’anno in corso.

Bonus busta paga insegnanti 2023: ad aprile niente aumento

Forse è presto per dirlo, ma dalle testimonianze dei docenti pare che l’emolumento accessorio, il bonus nella busta paga degli insegnanti 2023, non sarà nel cedolino NoiPa di aprile. L’importo dello stipendio di aprile per molti docenti, e vale a dire per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, è già visibile su NoiPa anche se per i dettagli occorre attendere che sia online il cedolino completo.

L’emolumento accessorio una tantum viene corrisposto nella busta paga dei dipendenti pubblici per il solo 2023 per tredici mensilità e si determina nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Anche se con buona probabilità non sarà presente nel cedolino di aprile, il bonus insegnanti arriverà presto con gli arretrati dovuti.

Non solo, nel cedolino NoiPa di aprile dovrebbero ancora essere assenti gli aumenti dovuti al nuovo stanziamento di 300 milioni di euro come integrazione all’aumento dovuto con il rinnovo del contratto scuola 2019-2021.

Per le conferme occorre attendere che il cedolino NoiPa di aprile 2023 sia online presumibilmente come sempre dalla prossima settimana.

BONUS BUSTA PAGA INSEGNANTI 2023: IMPORTI

Gli importi del bonus una tantum per gli insegnanti e il personale Ata, riportati dal Mef, vanno dai 20 euro ai 45 euro lordi circa differenziandosi per anzianità di servizio e ordine e grado di istruzione.

Al dirigente scolastico viene invece corrisposto un emolumento accessorio di 52,22 euro. Più nel dettaglio, a titolo esemplificativo, gli importi del bonus una tantum in busta paga per gli insegnanti dovrebbero essere i seguenti:

un insegnate laureato della secondaria di II grado con più di 35 anni di servizio prende 44,38 euro ;

della secondaria di II grado con più di 35 anni di servizio prende ; un insegnate laureato della secondaria di I grado con più di 35 anni di servizio prende 42,30 euro ;

con più di 35 anni di servizio prende ; un insegnate diplomato della secondaria di II grado con più di 35 anni di servizio prende 39,37 euro ;

della secondaria di II grado con più di 35 anni di servizio prende ; un insegnate della scuola dell’infanzia e primaria con più di 35 anni di servizio prende 38,17 euro.

Prendono di meno gli insegnanti che hanno meno anni di servizio divisi per fasce. Per tutti gli importi dell’emolumento accessorio rimandiamo al documento diffuso dal Mef che alleghiamo di seguito.

Bonus busta paga insegnanti 2023: quando arriva l’aumento?

