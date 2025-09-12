di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 11.9.2025.
Domande dal 15 settembre al 14 novembre. Le novità introdotte dal 2025.
Requisiti di accesso. Modalità di erogazione.
Con la circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, l’INPS ha fornito istruzioni operative relative al “Bonus Psicologo” 2025, misura strutturale volta a garantire un sostegno ai cittadini che necessitano di assistenza psicologica.
Requisiti di accesso
Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.
Il contributo varia in base all’ISEE
Il Bonus Psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:
- massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;
- massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.
Termini per la presentazione delle domande
La finestra temporale per l’invio delle domande sarà dal 15 settembre al 14 novembre 2025.
Per accedere al beneficio la domanda dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso il sito dell’Istituto, il Contact Center Multicanale.
I beneficiari avranno 270 giorni di tempo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie, per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.
Novità introdotte dal 2025
A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.
Modalità di erogazione
Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.
L’erogazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
La circolare dell’INPS
