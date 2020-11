Bonus tredicesima 2020: a chi spetta e data di accredito

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 11.11.2020.

Bonus tredicesima 2020, requisiti e importi spettanti: data di accredito.

In arrivo il bonus tredicesima 2020 per il prossimo mese di dicembre. Il bonus spetterà ai pensionati in possesso dei requisiti richiesti.

Bonus tredicesima 2020, a chi spetta?

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2001, il bonus tredicesima spetterà ai titolari di assegno sociale: come è noto tale importo viene rivalutato ogni anno dall’Istat. Si tratta di una maggiorazione sulla mensilità aggiuntiva di fine anno rapportata all’importo della pensione e che riguarda i pensionati che percepiscono l’assegno minimo.

Requisiti e importo

Quest’anno il bonus tredicesima 2020, secondo i dati di ricalcolo annuali dell’Istat, è pari a 154,94 euro. In particolare, potranno beneficiare dell’importo pieno relativo al bonus tredicesima soltanto coloro che percepiscono una pensione di importo non superiore ai 6.596,46€ annui.

Per chi oltrepassa questa soglia, ma comunque non supera i 6.751,40 euro, sarà comunque riconosciuto il bonus ma per un importo ridotto. Il calcolo si effettua sottraendo l’importo annuo della pensione del beneficiario alla soglia di 6.751,40 euro. Qualora il pensionato abbia maturato altri redditi, i paletti sono i seguenti: 10.043,87 euro, oppure 20.087,73 euro nel caso in cui ci sia anche il reddito del coniuge.

Occorre precisare che vi sono alcune categorie di trattamenti (come le prestazioni assistenziali riconosciute in favore degli invalidi civili) che non possono beneficiare del bonus. Altri trattamenti esclusi dal bonus tredicesima sono la rendita facoltativa di vecchiaia, la rendita facoltativa d’inabilità; le pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe, gli assegni di esodo e l’isopensione.

Quando avverrà il pagamento?

Per quanto riguarda il pagamento del bonus da 155 euro, l’accredito verrà effettuato contestualmente la pagamento della tredicesima mensilità. In buona sostanza, la data prevista è quella del 1° dicembre 2020 (per chi ha l’accredito sul conto corrente postale o bancario).

Per il ritiro in contanti, il bonus verrà pagato in anticipo assieme alla mensilità di dicembre, secondo il calendario previsto dalle misure di contenimento anti-Covid. Per la data dei pagamenti, si partirà dal prossimo 25 novembre 2020.

