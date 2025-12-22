ConsulenzaGilda Venezia Autore: - 22 Dicembre 2025 / 04 : 00
BUONE FESTE. Chiusura degli uffici della Gilda di Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 22.12.2025.

Informiamo tutti i colleghi che dal 24  dicembre 2025 durante il periodo di sospensione delle lezioni previsto dal calendario scolastico nazionale gli uffici della Gilda degli insegnanti di Mestre, Venezia, Chioggia, Mirano e San Donà di Piave resteranno chiusi e riapriranno regolarmente a partire da mercoledì 7 gennaio 2026 con i soliti orari.

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI I COLLEGHI

 

