dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 22.12.2025.
Informiamo tutti i colleghi che dal 24 dicembre 2025 durante il periodo di sospensione delle lezioni previsto dal calendario scolastico nazionale gli uffici della Gilda degli insegnanti di Mestre, Venezia, Chioggia, Mirano e San Donà di Piave resteranno chiusi e riapriranno regolarmente a partire da mercoledì 7 gennaio 2026 con i soliti orari.
AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI I COLLEGHI
Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia
