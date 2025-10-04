La Voce della scuola, 3.10.2025.

è una sindrome riconosciuta dall’OMS come fenomeno professionale – occupazionale.

Negli ultimi anni il termine burnout è entrato nel linguaggio comune, soprattutto tra i lavoratori della scuola. Tuttavia, intorno a questo fenomeno continuano a gravitare falsi miti, paure e, purtroppo, pregiudizi che sfociano in atteggiamenti discriminatori e di isolamento per chi li subisce. È necessario, per non dire doveroso, fare chiarezza.

Il burnout non significa “essere malati di mente” né “essere incapaci”. Non è vero che, dichiarando di essere in burnout, un docente venga automaticamente inviato dal medico competente o relegato in mansioni d’ufficio. Non funziona così.

Il burnout esiste. È una sindrome riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “fenomeno professionale – occupazionale” inserito nell’ICD-11. Non si tratta di depressione, non è una fragilità personale né una malattia psichiatrica da nascondere. È invece il risultato di uno stress cronico, emotivo e psico-fisico, strettamente correlato al contesto di lavoro e all’impossibilità di gestirne la pressione in modo adeguato.

Chi vive il burnout non è “debole”, né “inadatto”. È un lavoratore che si trova ad affrontare condizioni tossiche, disfunzioni organizzative, sovraccarico burocratico ed emotivo, mancanza di riconoscimento. È quindi una condizione sistemica, non individuale. Eppure, molti docenti temono ripercussioni nel dichiarare apertamente di essere in burnout: il timore è di subire etichette, svalutazioni, demansionamenti. Questo timore non dovrebbe esistere. Serve una cultura del lavoro che riconosca e tuteli il burnout come sindrome professionale, senza trasformarlo in stigma. In questa direzione si muove la “Proposta di legge contro il burnout dei docenti”, depositata lo scorso 16 luglio a Montecitorio dal Comitato Docenti. Una proposta che mira a rafforzare le tutele, proteggere la professionalità e promuovere il benessere emotivo e psicofisico della categoria, riconosciuta dall’OMS come una delle più usuranti.

Pertanto, oggi serve più che mai ed è urgente:

riconoscere il burnout come sindrome di esaurimento emotivo e psicofisico legato al troppo stress lavorativo, non come depressione;

garantire tutele concrete ai lavoratori che ne sono colpiti;

promuovere informazione e formazione per superare i falsi miti e abbattere lo stigma;

avviare politiche preventive che proteggano la salute psico-fisica dei lavoratori, soprattutto in ambito scolastico, dove il rischio burnout è altissimo.

Nella scuola la tutela del benessere psicofisico dei docenti è una responsabilità condivisa, regolata dal D.Lgs. 81/2008 “Sicurezza sul lavoro” e dall’articolo 13, comma 5 del DPR n. 81/2023 “Codice di comportamento del dipendente pubblico”:

Dirigente scolastico : datore di lavoro, deve garantire sicurezza, prevenire rischi e promuovere un ambiente non stressante.

: datore di lavoro, deve garantire sicurezza, prevenire rischi e promuovere un ambiente non stressante. Medico competente (se previsto): effettua sorveglianza sanitaria e segnala condizioni di rischio.

(se previsto): effettua sorveglianza sanitaria e segnala condizioni di rischio. RSPP : collabora nella valutazione dei rischi, anche psicosociali, e propone misure preventive.

: collabora nella valutazione dei rischi, anche psicosociali, e propone misure preventive. RLS/RLST : rappresentano i docenti, raccolgono criticità e vigilano sull’applicazione delle tutele.

: rappresentano i docenti, raccolgono criticità e vigilano sull’applicazione delle tutele. Organi collegiali : possono proporre e deliberare iniziative per migliorare clima e organizzazione del lavoro.

: possono proporre e deliberare iniziative per migliorare clima e organizzazione del lavoro. Ministero e Uffici scolastici: hanno compiti di indirizzo, vigilanza e promozione di linee guida e progetti per il benessere.

Se il Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza e del benessere dei docenti, è lui stesso a violarli, esistono diversi canali di tutela:

Interno alla scuola : rivolgersi al RLS , alle RSU/sindacati interni o al Collegio docenti per segnalare e proporre azioni, documentando sempre tutto (mail, ordini di servizio, testimonianze).

: rivolgersi al , alle RSU/sindacati interni o al Collegio docenti per segnalare e proporre azioni, documentando sempre tutto (mail, ordini di servizio, testimonianze). Esterno alla scuola : segnalazioni a Ispettorato del Lavoro, ASL (SPSAL), Ufficio Scolastico Regionale o sindacati.

: segnalazioni a (SPSAL), Ufficio Scolastico Regionale o sindacati. Livello legale: avvocato del lavoro, ricorso al Giudice del lavoro, azione per responsabilità civile o penale del DS.

IL MESSAGGIO È CHIARO: Il burnout non è un tabù, non è un difetto, non è un motivo di esclusione. È un chiaro segnale che qualcosa, nell’organizzazione del lavoro, non funziona. E come tale va affrontato: con responsabilità, con dignità e con il rispetto dovuto a ogni lavoratore.

Il pregiudizio si evita dando dignità al fenomeno, trattandolo come una questione di benessere sul lavoro e non come una fragilità individuale. Chi alimenta il pregiudizio è solo un abietto, perché nega la realtà e scarica la responsabilità sul singolo, invece che sulle condizioni organizzative che generano il malessere. Il pregiudizio, quando è rivolto verso sé stessi, diventa una prigione interiore; quando è rivolto verso chi soffre, diventa un atto infamante e di disumanità.

