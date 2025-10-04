BurnoutInsegnanti Autore: - 04 Ottobre 2025 / 09 : 10
Burnout: contro ogni stigma, discriminazione e pregiudizio

Gilda Venezia

La Voce della scuola, 3.10.2025.

Il burnout non significa “essere malati di mente” né “essere incapaci:
è una sindrome riconosciuta dall’OMS come fenomeno professionale – occupazionale.

Gilda Venezia

Negli ultimi anni il termine burnout è entrato nel linguaggio comune, soprattutto tra i lavoratori della scuola. Tuttavia, intorno a questo fenomeno continuano a gravitare falsi miti, paure e, purtroppo, pregiudizi che sfociano in atteggiamenti discriminatori e di isolamento per chi li subisce. È necessario, per non dire doveroso, fare chiarezza.

Il burnout non significa “essere malati di mente” né “essere incapaci”. Non è vero che, dichiarando di essere in burnout, un docente venga automaticamente inviato dal medico competente o relegato in mansioni d’ufficio. Non funziona così.

Il burnout esiste. È una sindrome riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “fenomeno professionale – occupazionale” inserito nell’ICD-11. Non si tratta di depressione, non è una fragilità personale né una malattia psichiatrica da nascondere. È invece il risultato di uno stress cronico, emotivo e psico-fisico, strettamente correlato al contesto di lavoro e all’impossibilità di gestirne la pressione in modo adeguato.

Chi vive il burnout non è “debole”, né “inadatto”. È un lavoratore che si trova ad affrontare condizioni tossiche, disfunzioni organizzative, sovraccarico burocratico ed emotivo, mancanza di riconoscimento. È quindi una condizione sistemica, non individuale. Eppure, molti docenti temono ripercussioni nel dichiarare apertamente di essere in burnout: il timore è di subire etichette, svalutazioni, demansionamenti. Questo timore non dovrebbe esistere. Serve una cultura del lavoro che riconosca e tuteli il burnout come sindrome professionale, senza trasformarlo in stigma. In questa direzione si muove la “Proposta di legge contro il burnout dei docenti”, depositata lo scorso 16 luglio a Montecitorio dal Comitato Docenti. Una proposta che mira a rafforzare le tutele, proteggere la professionalità e promuovere il benessere emotivo e psicofisico della categoria, riconosciuta dall’OMS come una delle più usuranti.

Pertanto, oggi serve più che mai ed è urgente:

  • riconoscere il burnout come sindrome di esaurimento emotivo e psicofisico legato al troppo stress lavorativo, non come depressione;
  • garantire tutele concrete ai lavoratori che ne sono colpiti;
  • promuovere informazione e formazione per superare i falsi miti e abbattere lo stigma;
  • avviare politiche preventive che proteggano la salute psico-fisica dei lavoratori, soprattutto in ambito scolastico, dove il rischio burnout è altissimo.

Nella scuola la tutela del benessere psicofisico dei docenti è una responsabilità condivisa, regolata dal D.Lgs. 81/2008 “Sicurezza sul lavoro” e dall’articolo 13, comma 5 del DPR n. 81/2023 “Codice di comportamento del dipendente pubblico”:

  • Dirigente scolastico: datore di lavoro, deve garantire sicurezza, prevenire rischi e promuovere un ambiente non stressante.
  • Medico competente (se previsto): effettua sorveglianza sanitaria e segnala condizioni di rischio.
  • RSPP: collabora nella valutazione dei rischi, anche psicosociali, e propone misure preventive.
  • RLS/RLST: rappresentano i docenti, raccolgono criticità e vigilano sull’applicazione delle tutele.

  • Organi collegiali: possono proporre e deliberare iniziative per migliorare clima e organizzazione del lavoro.
  • Ministero e Uffici scolastici: hanno compiti di indirizzo, vigilanza e promozione di linee guida e progetti per il benessere.

Se il Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza e del benessere dei docenti, è lui stesso a violarli, esistono diversi canali di tutela:

  • Interno alla scuola: rivolgersi al RLS, alle RSU/sindacati interni o al Collegio docenti per segnalare e proporre azioni, documentando sempre tutto (mail, ordini di servizio, testimonianze).

  • Esterno alla scuola: segnalazioni a Ispettorato del Lavoro, ASL (SPSAL), Ufficio Scolastico Regionale o sindacati.
  • Livello legale: avvocato del lavoro, ricorso al Giudice del lavoro, azione per responsabilità civile o penale del DS.

IL MESSAGGIO È CHIARO: Il burnout non è un tabù, non è un difetto, non è un motivo di esclusione. È un chiaro segnale che qualcosa, nell’organizzazione del lavoro, non funziona. E come tale va affrontato: con responsabilità, con dignità e con il rispetto dovuto a ogni lavoratore.

Il pregiudizio si evita dando dignità al fenomeno, trattandolo come una questione di benessere sul lavoro e non come una fragilità individuale.  Chi alimenta il pregiudizio è solo un abietto, perché nega la realtà e scarica la responsabilità sul singolo, invece che sulle condizioni organizzative che generano il malessere. Il pregiudizio, quando è rivolto verso sé stessi, diventa una prigione interiore; quando è rivolto verso chi soffre, diventa un atto infamante e di disumanità.

