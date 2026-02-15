di Gianfranco Scialpi, La Voce della scuola, 14.2..2026.

Burnout degli insegnanti. Presentata Happy teaching, un App che monitora la situazione.

Burnout degli insegnanti. Il problema è noto. Si sono organizzati convegni, corsi e altro ancora. Spesso però questi eventi non offrono supporti o aiuti al disagio emotivo, allo stress dei docenti.

Happy teaching è una prima risposta concreta alla domanda di aiuto espressa dagli insegnanti. E’ un’ applicazione ” per l’automonitoraggio del benessere psicologico e del rischio di burnout negli insegnanti.

È l’‘Happy teaching’, presentata presso l’aula Giubileo dell’Università Lumsa, e sviluppata dall’ateneo romano in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli di Roma e con la società di sviluppo software Logix, nell’ambito di un progetto Prin 2022 finanziato dal ministero dell’Università e Ricerca (Mur)…”

Scaricando l’App sullo smartphone e compilando questionari dedicati, l’utente riceve un feedback personalizzato basato su un sistema a ‘semaforo’: verde significa ‘Ottimo equilibrio, mantieni le tue abitudini’; giallo vuol dire ‘Valuta se stai trascurando qualche bisogno’ e rosso indica ‘Allarme, chiedi supporto o consulta le risorse’. Un sistema pensato per favorire consapevolezza e orientamento“.

Burnout degli insegnanti: un’applicazione molto utile

