Informazione scuola, 16.5.2024.

Conoscere nel dettaglio gli elementi della propria busta paga e saper effettuare in autonomia il calcolo dello stipendio netto è importante sia per valutare correttamente la propria retribuzione sia per verificare la correttezza di quanto calcolato dal datore di lavoro.

Calcolo dello stipendio netto tra lordi e netti, ritenute fiscali e contributi previdenziali, le voci presenti in busta paga sono molteplici e non sempre di facile lettura. Scopriamo passo dopo passo come muoverci per una completa comprensione dei propri emolumenti e per una corretta determinazione dello stipendio al netto di tasse e imposte.

Ecco come si calcola lo stipendio netto

Partiamo da una panoramica dei principali elementi da considerare: lo stipendio lordo, le imposte da versare allo Stato, i contributi previdenziali, le agevolazioni fiscali riconosciute e le detrazioni fiscali. Confrontando poi i dati presenti in busta paga con le formule di calcolo, è possibile risalire al netto spettante.

In dettaglio, le voci principali da cui partire sono lo stipendio lordo mensile, determinato sulla base di parametri come la funzione rivestita, l’anzianità di servizio e le ore lavorate, e il calendario delle presenze. Oltre ai contributi INPS del 9,19% versati dal lavoratore, vanno poi considerate tutte le ritenute fiscali come l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, nonché agevolazioni come gli assegni familiari.

Una volta individuati reddito imponibile, imposta lorda e detrazioni d’imposta, è possibile calcolare la differenza tra imposta lorda e detrazioni per ricavare quella netta. A questo punto, sottraendo l’imposta netta dal reddito imponibile e sommando gli eventuali bonus, si ottiene lo stipendio netto mensile. Applicando poi le attuali aliquote IRPEF e le detrazioni vigenti è possibile procedere con un esempio numerico.

Grazie a questa panoramica completa delle voci che concorrono al calcolo dello stipendio netto è ora possibile padroneggiare in modo consapevole tutti gli elementi riportati in busta paga e verificare in autonomia l’esattezza dell’importo ricevuto. Una buona conoscenza dei meccanismi di tassazione e del sistema previdenziale risulta indispensabile per ogni lavoratore al fine di valutare correttamente il proprio reddito da lavoro dipendente.

