di Carlo Maria Giordana, Scuola in Forma, 22.1.2024.

Le date in Calendario, suddivise per Regioni, per le prossime vacanze di Carnevale: il 13 febbraio sarà Martedì Grasso.

Dopo le entusiasmanti vacanze natalizie appena trascorse, è tempo di tornare sui banchi di scuola. Il 2024 promette altre giornate di feste, regalando ulteriori pause dagli impegni scolastici. Il primo momento di relax utile si presenterà a febbraio con il Carnevale. Per onore di cronaca, occorre precisare che non tutti gli Enti Regionali hanno deliberato un calendario per tale festività. Calendario scolastico 2024, le Regioni che hanno deliberato le vacanze di Carnevale Oltre ai calendari regionali, occorre anche tenere d’occhio le delibere dei collegi docenti, che potrebbero riservare qualche giorno extra di meritato riposo. Le date delle vacanze di Carnevale nel 2024 variano da Regione a Regione. Sarà possibile segnare sul calendario il 13 febbraio 2024, ovvero il Martedì Grasso. Ecco dunque le date delle vacanze che sono state deliberate da alcune delle Regioni italiane: 12-13 febbraio: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia.

12-14 febbraio: Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto.

13 febbraio: Sardegna.

8-13 febbraio: Provincia di Trento.

12-16 febbraio: Provincia di Bolzano.

10-13 febbraio: Piemonte. Le vacanze saranno prolungate per gli studenti delle province di Bolzano e Trento.

Calendario scolastico 2024, le date delle vacanze di Carnevale

