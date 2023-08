Il Corriere della sera, 23.8.2023.

Si parte con l’Immacolata che quest’anno cade di venerdì: per i milanesi che il 7 dicembre festeggiano Sant’Ambrogio sono 4 giorni di vacanza. Ma il ponte dei record cade nella settimana fra il 25 aprile e il Primo maggio

Un anno di super ponti

Conto alla rovescia per il nuovo anno scolastico. In quasi tutte le regioni italiane (salvo che nella provincia autonoma di Bolzano che come sempre apre i battenti in anticipo il 5 settembre) la prima campanella suonerà nella settimana dell’11 settembre. Dall’Immacolata alla festa della Liberazione al Primo Maggio, quello che sta cominciando sarà un anno di super ponti. Vediamoli qui di seguito.

Primo novembre