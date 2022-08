dall’USR per il Veneto, 9.8.2022.

Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’Avviso, di cui all’oggetto, unitamente al prospetto degli esiti della predetta prima fase.

Si rende noto ai candidati che hanno partecipato alla prima fase (assegnazione della provincia) della procedura informatizzata per le nomine in ruolo a. s. 2022/23 che tale fase si è conclusa in data 09 agosto 2022.

Si dà quindi comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di immissione in ruolo.

Le funzioni saranno accessibili all’utenza – in modalità telematica – attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dal 9 agosto alle ore 23.59 del 10 agosto 2022.

Call veloce a.s. 2022/23 Veneto – Esiti prima fase (provincia) e avvio seconda fase per la scelta della sede

