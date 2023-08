Call-veloce, come sapere se si verrà nominati

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 31.7.2023.

Alcuni chiarimenti sulle nomine che verranno effettuate tramite la procedura della call-veloce: modalità e tempistiche.

Alle ore 12 di oggi, 31 luglio, si è chiusa la finestra temporale dedicata all’invio della domanda per partecipare alla call-veloce. Ricordiamo che l’eventualerinuncia alla procedura oppure la rinuncia alla provincia o anche alla scuola successivamente assegnata, fa decadere solo dalla procedura della call veloce stessa, per cui l’aspirante resta nelle GAE o nella graduatoria concorsuale originari. Resta quindi anche la possibilità di poter contrarre supplenze dalle Gps di appartenenza. Come scoprire ora se si sarà destinatari della nomina in ruolo da call-veloce?

Come avverrà la nomina per call-veloce

Anche la call-veloce, come la procedura ordinaria delle immissioni in ruolo, segue due fasi. Nella prima fase si avrà l’assegnazione della provincia. Una volta assegnata la provincia i destinatari dovranno procedere alla scelta delle scuole. Ma come avverrà la comunicazione delle individuazioni in ogni fase?

La modalità seguita sarà sempre la stessa. Occorrerà monitorare costantemente il sito dell’ufficio scolastico di riferimento che pubblicherà le nomine. Inoltre ai destinatari verrà anche inviata un’email comunicando l’individuazione. E da quest’anno svolgerà un ruolo fondamentale anche l’App IO, la quale invierà le notifiche del caso agli interessati, qualora gli stessi abbiano attivato la ricezione delle notifiche stesse.

Tempistiche

Essendosi chiusa appena oggi la procedura di partecipazione alla call-veloce, gli uffici scolastici dovranno avere almeno qualche giorno per far elaborare dal sistema le istanze pervenute, sulla base anche dei posti che residueranno dalle immissioni in ruolo ordinarie.

Nel frattempo in queste ore si stanno pubblicando gli avvisi delle disponibilità dei posti suddivisi per regione e provincia, visibili sui siti dei vari uffici scolastici.

Call-veloce, come sapere se si verrà nominati

