dall’USR per il Veneto, 4.9.2020.

Comunicazione dell’Ufficio III: si fa riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 14587 del 28-08-2020 e si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il decreto di ripartizione tra graduatorie di merito e GAE dei posti per la seconda fase delle assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Call veloce: DM 25/2020 – I contingenti GM e GAE

