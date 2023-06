di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 30.6.2023.

Il 5, e la conseguente bocciatura, non si riferirà solo a gravi atti di violenza o reati ma anche «a gravi e reiterate violazioni del regolamento d’istituto». Torna la condotta anche alle scuole medie, «che sarà espressa in decimi e farà media».

Una scuola «che promuova la cultura del rispetto», «contrasti il bullismo» e gli episodi di aggressione ai docenti. Una scuola insomma, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ridia centralità alla condotta. Anzi: il voto sul comportamento, ha deciso, inciderà anche sull’esame di maturità. La mossa di Valditara arriva a seguito dei fatti di Rovigo, dove lo scorso novembre alcuni ragazzi avevano sparato dei pallini di gomma contro una docente e avevano concluso l’anno con voti di condotta ritenuti troppo alti. In quella occasione il ministro decise di intervenire in prima persona. Oggi, a stretto giro, sono arrivati i nuovi criteri di Viale Trastevere per valutare il comportamento degli studenti.

Voto di condotta riferito a tutto l’anno scolastico

Tanto per cominciare, il voto di condotta sarà riferito “a tutto l’anno scolastico” e “si dovrà dare rilievo a atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti”. Col 6 invece si dovrà recuperare un debito a settembre in Educazione civica. Torna la condotta anche alle scuole medie, “che sarà espressa in decimi e farà media”.

5 anche per violazioni gravi e reiterate delle regole d’istituto

Per i più grandi, invece, il voto di condotta inciderà anche “sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato”, cioè alla maturità. La bocciatura col 5 in condotta non si riferirà solo a gravi atti di violenza o reati ma anche “a gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto”.

Novità anche sulle sospensioni

Anche le sospensioni saranno “pesate”: lo studente sospeso fino a 2 giorni sarà coinvolto in attività scolastiche di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento, e al termine dovrà produrre un elaborato. Sopra i due giorni invece dovrà svolgere attività socialmente utili che potranno proseguire oltre la durata della sospensione. A decidere le misure saranno i consigli di classe.

