di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 24.9.2025.
Cancellazione dei docenti confermati in ruolo dalle graduatorie di merito e ad esaurimento.
Chi non va cancellato. Termini previsti.
Con una nota ministeriale del 17 settembre 2025 a firma del direttore generale Maria Assunta Palermo, sono state dettate agli Uffici Scolastico Regionali (USR) delle disposizioni in merito alle operazioni di cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle GAE secondo quanto previsto dall’art. 399 comma 3 del Decreto Legislativo 297/1994.Cancellazione dei docenti in ruolo da GM e GaE ultima modifica: 2025-09-25T05:23:31+02:00 da