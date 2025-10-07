FormazioneInsegnanti Autore: - 07 Ottobre 2025 / 03 : 40
Commenti disabilitati su Carta del docente 2025, manca poco

Carta del docente 2025, manca poco

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 6.10.2025.

Carta del docente 2025, tra non molto sarà possibile accedere alla piattaforma
per generare nuovi voucher. Le dichiarazioni del Ministro Valditara.

Gilda Venezia

È questione di pochi giorni, almeno questa è la notizia che filtra dalle stanze del Palazzo del MIM di viale Trastevere, per la riattivazione del servizio Carta del Docente 2025/2026. La notizia più importante sarebbe quella che oltre i residui del bonus 2024/2025, ci saranno a disposizione 500 euro per singolo docente con contratto a tempo indeterminato o con supplenza annuale per l’intero anno scolastico 2025/2026.

Dichiarazioni del Ministro Valditara

La carta del docente 2026/27, come abbiamo informato in un nostro precedente articolo,  potrebbe rimanere in vita con lo stesso importo, 500 euro, con cui è nata ed è stata corrisposta negli ultimi dieci anni. Di questa possibilità ha parlato, sabato 4 ottobre, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo a Firenze durante la tredicesima edizione della Leopolda. La curiosità delle dichiarazioni di Valditara, è quella di avere comunicato l’impegno politico di mantenere la Carta del docente con un bonus di 500 euro, proprio a casa di Matteo Renzi che è l’estensore della legge sulla Carta del docente. A tal proposito è bene ricordare che la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti è stata introdotta attraverso la legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, voluta proprio dal Governo Renzi.

Cosa acquistare con la carta Docente

La carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

Presto apertura piattaforma

Fra qualche giorno, comunque entro il mese di ottobre 2025, i docenti aventi diritto al bonus delle 500 euro che, a seguito dell’allineamento dei sistemi del portale della “Carta del Docente”, riceveranno la notizia che sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher.

.

.

.

.

.

.

.

Carta del docente 2025, manca poco ultima modifica: 2025-10-07T03:40:09+02:00 da

Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia