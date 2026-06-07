Carta del docente 2026 entro il 31 agosto

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 6.6.2026.

Carta del docente 2026, per l’acquisto di software e hardware c’è tempo fino al 31 agosto.

Poi scatta il blocco quadriennale.

Una docente nostra lettrice, a proposito della Carta del docente, ci chiede: “avrei bisogno di ricevere chiarimenti concernenti l’acquisto di hardware e software con la carta docente, vorrei sapere se sarà possibile effettuare questi acquisti entro il mese di agosto del 2027, oppure se il blocco quadriennale scatterà da quest’anno, ovvero ad agosto 2026. Avrei inoltre bisogno di sapere se possono essere generati più buoni per l’acquisto di più dispositivi, oppure se deve essere un solo acquisto“.

La cadenza quadriennale per software e hardware

Il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-bis interviene alla lettera c) sulla carta del docente specificando quanto segue: “A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale”.

La norma di legge, ripresa integralmente dal DM 59 del 31 marzo 2026 firmata dai Ministri Valditara e Giorgetti, specifica in modo perentorio che coloro che hanno percepito la Carta del docente prima del 2025/2026 possono utilizzarla nel 2025/2026 e quindi entro il 31 agosto 2026, per l’acquisto di hardware o software, per poi tornare a fare questa tipologia di acquisto nell’anno scolastico 2029/2030. L’eccezione è fatta per coloro che avranno l’erogazione della prima Carta del docente a decorrere dal 2025/2026, per esempio coloro che riceveranno la prima erogazione nell’anno scolastico 2026/2027 potranno acquistare software e hardware entro il 31 agosto 2027 e successivamente dopo 4 anni cioè nell’anno scolastico 2030/2031 entro il 31 agosto 2031.

Possibile generare più buoni

Per dare la risposta al secondo quesito della docente: “Avrei inoltre bisogno di sapere se possono essere generati più buoni per l’acquisto di più dispositivi, oppure se deve essere un solo acquisto“, possiamo affermare che è possibile generare più buoni sia per l’acquisto di più strumenti informatici sia hardware che software nel limite massimo della capienza del portofolio presente nella Carta elettronica del docente.

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Carta del docente 2026 entro il 31 agosto

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