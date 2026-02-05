Carta del docente 2026 ridotta a 375 euro?

La Tecnica della scuola, 4.2.2026.

È un’indiscrezione, ma così i conti tornerebbero: ecco perché.

Non è affatto scontato che venga confermata la cifra di 500 euro degli anni precedenti.

Siamo arrivati al 4 febbraio: entro la fine di gennaio doveva sbloccarsi la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto. È la prima volta che, al rientro in classe dopo le vacanze natalizie, i docenti si sono trovati senza il tradizionale bonus da 500 euro e senza certezze sull’importo previsto per il 2026.

Il decreto interministeriale era atteso entro il 30 gennaio. Al momento, però, alla data di oggi, resta ancora ignoto l’ammontare della Carta Docente per il 2026: non è affatto scontato che venga confermata la cifra di 500 euro erogata negli anni precedenti.

Secondo quanto calcolato da Gilda Napoli, sulla propria pagina Facebook, la carta potrebbe essere decurtata arrivando a soli 375 euro. Per il sindacato pesa moltissimo, ovviamente, l’estensione del bonus anche ai supplenti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno. La platea dei beneficiari sarebbe infatti così aumentata di circa 200.000 unità senza un corrispondente aumento del fondo stanziato.

I sindacati protestano

Una cosa è certa: la dicitura “i voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026″ è stata smentita.

Dopo Flc Cgil e Gilda degli Insegnanti ora anche Uil Scuola ha fatto sentire la sua voce protestando per il ritardo nell’attivazione del bonus.

“Abbiamo depositato l’ennesima interrogazione sulla Carta del docente. È la terza e non per accanimento, ma perché il Ministero continua a non offrire chiarezza”. Così la responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, intervenuta sul tema.

“La Carta del docente, ricorda Manzi, è stata regolarmente accreditata entro l’autunno dalla sua istituzione, consentendo ai docenti di programmare per tempo le proprie attività formative. Quest’anno, invece, tutto è fermo: il decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato, nonostante la legge preveda chiaramente l’adozione entro il 30 gennaio. Nessuna data certa, nessuna comunicazione ufficiale, nessuna trasparenza su modalità e importi. L’ampliamento della platea dei beneficiari previsto dal decreto-legge n. 127 del 2025, ha aggiunto Manzi, non può essere utilizzato come alibi. Il Ministero conosce perfettamente i dati relativi agli aventi diritto e non è accettabile che l’inefficienza amministrativa ricada ancora una volta sui lavoratori della scuola”.

“A rendere il quadro ancora più grave, prosegue, c’è il fatto che neppure gli arretrati del precedente anno scolastico risultano integralmente accreditati. Una situazione che sta esasperando il personale e che è stata denunciata con forza da tutte le principali organizzazioni sindacali, oltre che da iniziative di mobilitazione e petizioni pubbliche. Nel frattempo, prosegue la deputata, migliaia di docenti sono costretti a pagare di tasca propria corsi, master e aggiornamenti professionali o a rinunciarvi del tutto. È una contraddizione inaccettabile in un sistema che dichiara di voler investire sulla qualità dell’istruzione”.

“Chiediamo al Ministro di chiarire finalmente una volta per tutte perché i termini non sono stati rispettati, quando verrà finalmente pubblicato il decreto, quando saranno accreditate le somme, come si intende garantire il pagamento degli arretrati e quale sarà l’importo effettivo della Carta dato l’aumento della platea dei beneficiari”, conclude.

.

.

.

.

.

.

.

Carta del docente 2026 ridotta a 375 euro? ultima modifica: da