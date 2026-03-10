Carta del docente ai precari ma tagli a tutti

di Monica Piolanti, La Tecnica della scuola, 9.3.2026.

Carta del docente, risolto dal Ministero il noto teorema della “coperta corta”.

La scuola del “comma zero”: cronaca di un’istituzione con la coperta corta

Osservare la scuola italiana nel 2026 richiede uno sforzo di onestà intellettuale che vada oltre i proclami istituzionali. Il sistema sta affrontando una crisi strutturale in cui la metafora della “coperta corta” è diventata quasi una certezza matematica: ogni estensione di un diritto corrisponde, per invarianza finanziaria, a una riduzione della prestazione individuale.

Sotto il profilo strettamente economico emerge un paradosso gestionale ormai consolidato. L’Italia investe nell’istruzione circa il 4,1% del PIL, restando stabilmente sotto la media OCSE del 4,9%. Il dato più critico è la rigidità della spesa: oltre il 90% dei fondi è assorbito dai costi fissi e dal personale, lasciando margini molto ridotti per l’innovazione. Nel 2026, con un’inflazione che ha eroso significativamente il potere d’acquisto, lo stipendio di un docente italiano rappresenta quasi un caso di studio sulla svalutazione del lavoro intellettuale. Questa situazione descrive un progressivo “deprezzamento del capitale umano”: quando un’organizzazione non indicizza il valore dei propri professionisti alla realtà economica, nel lungo periodo rischia di produrre un impoverimento di competenze.

Si osserva inoltre una crescente tensione tra il diritto alla formazione e i vincoli di bilancio. La Carta del docente, introdotta con la legge 107 del 2015, è stata profondamente trasformata anche da una serie di pronunce giurisprudenziali. Le sentenze della Corte di giustizia europea e della Cassazione – tra cui la n. 29961 del 2023 – hanno stabilito l’illegittimità dell’esclusione dei docenti precari, estendendo il diritto ai supplenti con incarico annuale al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.

La risposta normativa, però, si è basata sulla cosiddetta clausola di invarianza finanziaria: se la platea dei beneficiari aumenta ma il fondo complessivo resta invariato, il valore individuale inevitabilmente diminuisce. Il diritto alla formazione viene così riconosciuto a tutti, ma la sua intensità economica si riduce per ciascun docente.

Da qui nasce una domanda non solo economica ma anche culturale: è davvero uguaglianza quella che garantisce formalmente lo stesso diritto a tutti solo “diluendone” il valore fino a renderlo quasi simbolico, oppure si sta assistendo a una forma di livellamento verso il basso dettato dalla necessità di contenere la spesa?

La formazione non è un accessorio, ma uno degli elementi fondamentali della relazione educativa. Un docente che vede ridimensionata la propria possibilità di accedere a libri, software e corsi di alta specializzazione è un professionista a cui viene ridotto il raggio d’azione. La didattica contemporanea richiede aggiornamento continuo, spesso costoso. Trasformare il bonus in un sussidio variabile rischia di rendere più fragile la qualità dell’insegnamento.

Il rischio, nel lungo periodo, è quello del disinvestimento emotivo. Se lo Stato smette di investire sulla crescita del docente, il docente stesso fatica a trasmettere agli studenti il valore della crescita e della formazione continua.

Come può un insegnante trasmettere la passione per l’eccellenza e l’ambizione culturale se lo Stato gli comunica, ogni giorno, che la sua formazione è un costo da ridurre e non un investimento da proteggere?

Arriviamo quindi alla domanda più concreta: questi famosi 500 euro, alla fine, arrivano oppure no?

La risposta, al 9 marzo 2026, è legata a una realtà contabile piuttosto chiara. Sebbene la norma continui a indicare i 500 euro come parametro teorico, il decreto legge 36 del 2022 ha introdotto tagli strutturali al fondo per finanziare la Scuola di Alta Formazione. L’effetto combinato di queste riduzioni e dell’estensione ai docenti precari ha portato l’importo effettivamente accreditato sulla piattaforma a una cifra rimodulata, che oggi oscilla mediamente tra i 380 e i 400 euro.

Dal punto di vista tecnico il bonus resta attivo ed è utilizzabile tramite SPID o carta d’identità elettronica, ma il suo potere d’acquisto è ai minimi storici. Per molti docenti questo significa dover scegliere: acquistare un dispositivo hardware oppure frequentare un corso specialistico. Fare entrambe le cose, con il budget attuale, è diventato sempre più difficile.

È il risultato di quella che si potrebbe definire una “redistribuzione della scarsità”: si è corretta una discriminazione giuridica tra colleghi, ma lo si è fatto riducendo le opportunità complessive per tutti.

In conclusione, la scuola italiana del 2026 sembra cercare di mantenere standard europei con investimenti più vicini a quelli di un’economia in via di sviluppo. L’equità formale viene garantita, la qualità viene evocata, ma i vincoli di bilancio restano stringenti. Il bonus ridotto diventa così il simbolo di una contraddizione più ampia: un Paese che riconosce a parole l’importanza dell’istruzione, ma che spesso, al momento di investire risorse, sceglie di risparmiare proprio su chi dovrebbe costruire il futuro.

La domanda finale resta aperta: siamo davvero disposti ad accettare che la formazione di chi educa le nuove generazioni diventi una questione di pochi spiccioli, oppure è arrivato il momento di chiedere che la coperta dell’istruzione venga finalmente tessuta con un filo più lungo e più solido?