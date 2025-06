Sinergie di scuola, 24.6

Il bonus sarà utilizzabile fino al 31 agosto 2026.

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa, per l’anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500 euro.

A partire dal 24 giugno 2025, sono quindi aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025. I docenti destinatari potranno utilizzare il bonus fino al 31/08/2026.

Per accedere al bonus basta fare accesso con la propria identità digitale sulla piattaforma

https://www.cartadeldocente.istruzione.it/.

Carta del docente, al via l’accreditamento per i docenti con contratto a tempo determinato

