Quando verrà risolto il problema.

Da circa 20 giorni il sito istituzionale della Carta del docente non funziona. A segnalare il problema sono stati diversi utenti che dal 1° settembre 2022 hanno cercato di utilizzare il bonus Docenti raggiungendo il sito e facendo l’accesso. Al momento risulta impossibile accedere e quindi spendere il bonus da 500€, chiamato anche bonus del Docente.

Il malfunzionamento si presenta non al momento dell’ingresso al sito, infatti nell’home page rimane visibile il classico segnale che annuncia: “Sei un docente di ruolo? Accedi per poter utilizzare i 500 euro per l’aggiornamento professionale”. Il malfunzionamento si presenta invece come difficoltà d’accesso e nel momento in cui si inseriscono le credenziali SPID. In quel momento il portale non procede con l’autenticazione e rimane bloccato nella pagina home della Carta del docente.

Al posto della schermata, ad alcuni utenti, potrebbe anche comparire un messaggio che informa sul temporaneo blocco delle credenziali per via di molteplici tentativi di ingresso falliti segnalati da credenziali errate. Il messaggio invita ad attendere 30 minuti prima di ritentare, ma anche attendendo le credenziali non vengono riconosciute. Non è la prima volta che questo problema si presenta e spesso è dovuto alla manutenzione del sito. Ecco perché il sito non funziona e quali sono le tempistiche di risoluzione del problema?

Carta del docente: ecco perché il sito non funziona

Ogni anno, a settembre, si presenta un problema nell’accesso del sito Carta del docente per usufruire del bonus di 500€ messo a disposizione attraverso la piattaforma. Dal 1° settembre 2022 il sito web risulta non raggiungibile e tentando di inserire le credenziali SPID il sito rimanda a un messaggio nel quale avverte l’utente che l’accesso è temporaneamente bloccato a causa di un numero eccessivo di tentativi di identificazione falliti per credenziali errate.

Non ci sono informazioni ufficiali, ma sembra che annualmente si ripresenta un problema dovuto alla manutenzione del sito proprio nel mese di settembre. Essendo una problematica che si ripete nel tempo è evidente che non si rischia davvero di perdere l’accesso al sito, ma è un problema momentaneo.

Carta del docente: quando verrà risolto il problema

Sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) non è stato segnalato con nessun tipo di avviso agli utenti il problema di malfunzionamento o manutenzione del sito. L’errore si ripete da tempo e, anche senza tempistiche ufficiali, c’è modo di immaginare che entro il 20-21 settembreil sito tornerà a essere raggiungibile e utilizzabile per spendere i propri fondi. In ogni caso, anche se ci volesse più tempo, bisogna ricordare che il bonus 500€, il bonus del docente, può essere utilizzato entro il 31 agosto del 2023.

Anche se non c’è una data certa, il sito potrebbe tornare utilizzabile a partire dal 21 settembre 2022. Infatti secondo l’esperienza degli scorsi anni il giorno nel quale il sito torna a funzionare è sempre intorno al 20-21 settembre. La giornata di domani il portale del Miur potrebbe rilasciare un avviso ufficiale sulla riapertura del sito in seguito all’aggiornamento del portafoglio dei docenti, che richiede appunto un periodo di manutenzione.

.

.

.

.

.

.

.

.

.