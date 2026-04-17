La Tecnica della scuola, 17.04.2026

Ma Trenitalia non è ancora accreditata

Come già annunciato in precedenza, dal 9 marzo scorso oltre un milione di insegnanti possono accedere alla carta del docente, quest’anno ampliata nella platea dei beneficiari (estesa anche ai precari con contratto al 30 giugno e 31 agosto) e nelle categorie di spesa. Tra le novità più attese, la possibilità di usare la carta per i trasporti. Ma la realtà pratica è più complicata di quanto annunciato.

Trasporti: cosa funziona e cosa no

I codici Ateco ammessi includono treni, autobus di linea, trasporto marittimo, funivie e sciovie. Restano esclusi i voli aerei, assenza già definita da alcuni una “dimenticanza”. Secondo Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, non è richiesta alcuna certificazione sulla destinazione del viaggio. Sul piano pratico, però, emergono criticità concrete: secondo alcune segnalazioni, Trenitalia non risulta ancora accreditata sulla piattaforma, rendendo di fatto impossibile acquistare biglietti del treno con la carta. Ciò che i docenti possono fare al momento è utilizzare un codice sconto del 10% attraverso il welfare docenti. Per accedervi: Istanze Online, servizi area riservata, agevolazioni personale docente. Da una nostra verifica, risulta, inoltre, che tra i vettori accreditati per l’acquisto con la carta del docente figurano al momento solo alcune aziende di trasporto locale su gomma.

Carta del docente, è possibile acquistare un biglietto Trenitalia?

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