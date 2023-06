di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 20.6.2023.

Il decreto ‘Salva Infrazioni’ ha esteso il bonus 500 anche ai supplenti annuali ma non mancano le problematiche da risolvere.

Carta del docente, l’articolo 15 del decreto ‘Salva Infrazioni’, attualmente all’esame del Senato, prevede l’estensione del bonus 500 euro anche ai docenti non di ruolo che sottoscrivono un contratto di supplenza annuale. Si tratta di una platea particolarmente vasta: si parla di 67.497 docenti con supplenza annuale fino al 31 agosto e 16.470 insegnanti di religione considerati equivalenti. L’estensione della platea di beneficiari, però, rischia di produrre una riduzione del bonus 500 euro per mancanza di copertura dei fondi.

Carta del docente, rischio riduzione bonus 500 euro per mancanza di copertura finanziaria?

A conti fatti, i beneficiari del bonus 500 euro passeranno da 710 mila a quasi 800mila (790mila circa). Occorre, però, tenere presente che il costo del provvedimento sarà di circa 42 milioni di euro, coperti da quasi 11 milioni di euro di risparmi. Il problema è rappresentato da fatto che le risorse che, al momento, risultano stanziate per il prossimo anno scolastico 2023/24, potrebbero garantire l’erogazione di una Carta del Docente pari a circa 460 euro. La situazione andrebbe, poi, a peggiorare dall’anno scolastico successivo in quanto, in mancanza di interventi correttivi (ovvero di stanziamento di ulteriori risorse), il bonus 500 euro andrebbe a ridursi a circa 420 euro.

Per riuscire a mantenere l’importo da 500 euro, il governo dovrà stanziare altri fondi: in particolar modo servono 30 milioni di euro per il 2024 e ben 61 milioni di euro dal 2025. Se poi si dovesse estendere la Carta del Docente a tutti gli insegnanti, servirebbero altri 80 milioni a partire dal 2024. La legge di bilancio rivestirà una notevole importanza per il futuro del bonus da 500 euro.

Carta del Docente, la platea si estende e il bonus 500 euro rischia di ridursi

