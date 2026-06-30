Carta docente: chiarimenti su vincolo acquisto hardware/software

Gilda degli insegnanti della Liguria, 29.6.2026.

Come opera il nuovo vincolo per l’acquisto di hardware e software

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ridefinito i criteri di utilizzo del bonus per l’aggiornamento professionale attraverso il Decreto n. 59 del 31 marzo, pubblicato sul portale ufficiale della Carta del docente. Come sappiamo, il provvedimento, che per l’anno scolastico in corso fissa l’importo nominale a 383 euro, conferma un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto al passato. Il diritto al bonus viene infatti riconosciuto non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali (su posto vacante) e a quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche, includendo educatori, docenti in anno di prova, personale all’estero, nelle scuole militari o in posizione di distacco e fuori ruolo.

La novità più rilevante e discussa riguarda però l’introduzione di un blocco temporale quadriennale per le spese legate a hardware e software. Rivediamo il funzionamento di questo vincolo, le scadenze e cosa si intende per “anno zero”.

A partire dall’anno scolastico attuale (2025/2026), l’acquisto di beni tecnologici come personal computer, notebook, tablet e programmi informatici sarà consentitoesclusivamente una sola volta ogni quattro anni. Questo periodo viene considerato a tutti gli effetti come un “anno zero” per la quasi totalità del personale scolastico:

anche se i docenti hanno già acquistato dispositivi elettronici nelle stagioni precedenti, la nuova normativa permette un ultimo acquisto per l’anno in corso. Successivamente, scatterà il vincolo dei quattro anni;

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la nuova normativa permette un ultimo acquisto per l’anno in corso. Successivamente, scatterà il vincolo dei quattro anni; per chi accederà alla Carta del docente per la PRIMA VOLTA IN FUTURO , il calcolo dei quattro anni partirà dal momento della prima erogazione effettiva del bonus;

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alla Carta del docente , dei quattro anni effettiva del bonus; la limitazione temporale si applica allo stesso modo anche a coloro che hanno ottenuto l’accredito delle somme a seguito di sentenze giudiziarie favorevoli.

Attenzione alla scadenza: la finestra utile per completare le spese in dispositivi tecnologici e software si chiuderà definitivamente il 31 agosto 2026. Chi non effettuerà acquisti entro questa data perderà la possibilità di farlo per molto tempo, poiché la facoltà di comprare hardware e software slitterà direttamente al 2030.

La FAQ del Ministero specifica “L’anno scolastico 2025/2026 costituisce la prima finestra utile per l’acquisto di hardware e software; successivamente, tale possibilità è consentita con cadenza quadriennale, secondo quanto previsto dalla normativa.“

In un articolo disponibile cliccando QUI, avevamo già parlato del tema indicando tra l’altro i beni acquistabili.

Nessun limite di quantità, ma stop ai residui tecnologici

Per controbilanciare questa restrizione, per l’anno corrente il Ministero ha chiarito che non vi sono limiti numerici sui dispositivi acquistabili contemporaneamente. Un docente può quindi decidere di comprare più di un computer o tablet all’interno della stessa sessione di spesa.

Tuttavia, le regole sui risparmi non spesi sono molto rigide. Anche se i fondi residui generali della Carta possono essere accumulati e trasferiti all’anno scolastico successivo (ovvero dal 2025/26 al 2026/27), le somme conservate come avanzo non potranno più essere utilizzate per comprare hardware o software negli anni successivi.

(Fonte: Articolo di Daniela Rinaldi su “Orizzonte Scuola”)

Una piccola riflessione sulla carta docente

La Gilda degli Insegnanti è forse l’unico sindacato che non ha mai fatto mistero della sua posizione: il bonus andrebbe versato direttamente in busta paga, mentre le spese per la formazione e l’acquisto di strumenti dovrebbero essere detratte dal reddito.

In attesa di tempi migliori, visto come stanno le cose ad oggi, il nostro consiglio resta lo stesso di sempre: spendete il vostro credito il prima possibile per non rischiare di perderlo.

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Carta docente: chiarimenti su vincolo acquisto hardware/software

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