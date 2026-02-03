dalla Gilda degli insegnanti, 2.2.2026.

Il commento di Vito Carlo Castellana. Che stiano aspettando Godot?

Entro il 30 gennaio sarebbe dovuto uscire il Decreto del MIM che avrebbe stabilito criteri, modalità e importo per l’a.s. 2025/2026 di Carta Docente.

“A quanto pare il Ministero dell’Istruzione si dimentica spesso della sua platea, gli insegnanti, che, oltre a non conoscere quale importo sarà accreditato loro, attendono ancora i famosi arretrati di un bonus che dovrebbe sancire un diritto e non un contentino”. Sono le parole del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

La Gilda da sempre sensibile alla problematica, più volte e soprattutto di recente, aveva manifestato disappunto e richiesto una repentina risoluzione del danno da parte del MEF, dato che a tutti gli effetti si è trattato di un nodo amministrativo.

“Come sempre si tratta solo di promesse vuote, l’aver annunciato la riapertura del portale che avrebbe consentito l’utilizzo del bonus e l’arrivo degli accrediti. Siamo a febbraio e di carta docente alcuna traccia. Che stiano aspettando come con Beckett si aspetta Godot?! Attendiamo, fiduciosi, notizie”.

Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

Carta docente, gennaio è passato e degli arretrati alcuna traccia

