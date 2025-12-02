Carta docente, Gilda: gestione inaccettabile

dalla Gilda degli insegnanti, 1.12.2025.
Carta docente, Gilda: bonus negato per gestione tecnica lacunosa, inaccettabile.
Per molti docenti è impossibile usare i 500 euro per la formazione.
Sono moltissime le segnalazioni che arrivano dopo che il 19 novembre scorso è stata annunciata la riapertura del portale carta docente, da parte di docenti che si trovano nell’impossibilità di usare i 500 euro del bonus per la formazione relativi all’a.s. 2024-25.
Il servizio assistenza della Carta Docente, contattato da chi ha esposto la segnalazione, ha risposto che la possibilità di utilizzo dei residui dello scorso anno è negata a chi non aveva alcun login al portale nell’anno scolastico precedente.
“Carta Docente è un diritto – ha affermato Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – non può essere subordinato ad un mero accesso informatico. L’assenza di accesso – continua – non deve essere interpretata come rinuncia, migliaia di docenti hanno un credito sulla Carta e non possono utilizzarlo”.
Nessuna nota ministeriale aveva indicato che, senza un accesso nell’a.s. 2024/2025, si sarebbe perso il residuo.
“Una scelta che genera incertezza, Carta Docente – conclude Castellana – è uno strumento di valorizzazione professionale, per questo chiediamo l’intervento del Ministero per ripristinare il diritto di utilizzo dei 500 euro, per correggere la gestione della piattaforma affinché nessun credito venga perso”.
