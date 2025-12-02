Carta docente, Gilda: gestione inaccettabile

dalla Gilda degli insegnanti, 1.12.2025.

Carta docente, Gilda: bonus negato per gestione tecnica lacunosa, inaccettabile.

Per molti docenti è impossibile usare i 500 euro per la formazione.



Sono moltissime le segnalazioni che arrivano dopo che il 19 novembre scorso è stata annunciata la riapertura del portale carta docente, da parte di docenti che si trovano nell’impossibilità di usare i 500 euro del bonus per la formazione relativi all’a.s. 2024-25.

Il servizio assistenza della Carta Docente, contattato da chi ha esposto la segnalazione, ha risposto che la possibilità di utilizzo dei residui dello scorso anno è negata a chi non aveva alcun login al portale nell’anno scolastico precedente.