La Voce della scuola, 20.10.2025.

La Gilda degli Insegnanti esprime forte preoccupazione e disappunto per i continui ritardi nella riapertura della piattaforma della Carta del Docente.

La Gilda degli Insegnanti esprime forte preoccupazione e disappunto per i continui ritardi nella riapertura della piattaforma della Carta del Docente, che a metà ottobre risulta ancora inattiva, impedendo a centinaia di migliaia di docenti di usufruire del bonus, soprattutto, per l’aggiornamento professionale.

“Non si può parlare di innovazione e aggiornamento – dichiara il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana – se allo stesso tempo si mettono vincoli e tagli a uno strumento che rappresenta uno dei pochi riconoscimenti concreti del lavoro docente”.

Il disservizio si somma inoltre ai ritardi nei pagamenti delle sentenze vinte dai precari che hanno ottenuto, tramite ricorso, il riconoscimento della Carte del Docente.

Nonostante le novità contenute nel Decreto-Legge n. 127/2025, molto apprezzate dalla nostra organizzazione sindacale, prevedano l’estensione della Carta Docente anche ai precari con contratto annuale fino al 30 giugno, come da noi più volte richiesto, e l’apertura all’utilizzo del bonus per le spese di trasporto, la Gilda chiede un concreto intervento del Governo e del Ministero per garantire continuità e piena operatività della Carta.

“E’ necessaria – conclude Castellana – la riattivazione immediata della piattaforma e il pagamento delle sentenze pendenti. I docenti italiani non possono più attendere per vedere i propri diritti rispettati e tutelati”.

E’ quanto dichiara in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

.

..

Carta docente, Gilda: Ministero in ritardo, pagamenti ancora bloccati ultima modifica: da