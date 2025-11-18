dalla Gilda degli insegnanti, 18.11.2025.

Il commento del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana: ora far sì che importo resti di 500 euro.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato un avviso in cui comunica che dal 19 novembre 2025, dalle ore 12.00, sarà nuovamente accessibile la piattaforma “Carta Docente”, per l’utilizzo dei residui relativi all’anno scolastico 2024/2025 e degli importi riconosciuti ai beneficiari di sentenze.

“Finalmente le nostre innumerevoli richieste sono state accolte, siamo molto soddisfatti per questo traguardo raggiunto di cui ora tutto il corpo docente potrà giovare. Il bonus Carta Docente è un diritto che non può essere sottratto, ora però, l’auspicio, è che si possa usare per un anno solare e non fino al 31 agosto, soprattutto con un importo che resti di 500 euro e che negli anni venga adeguato all’inflazione”. E’ quanto dichiara il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

Carta docente, Gilda: nostre richieste accolte

