Carta docente, il bonus 2025-2026

Carta docente, il bonus 2025 sarà accreditato ai docenti con supplenza al 31 agosto 2026.

Escluse nomine al 30 giugno e temporanee.

Carta docente, al momento il sito www.cartadeldocente.it è momentaneamente inattivo per le procedure legate all’attivazione dell’iniziativa dell’anno scolastico 2025/26. Quali saranno le novità e, purtroppo, anche le riconferme.

Le novità: somma fino a 500 euro ed estensione ai precari con contratto al 31 agosto

Il decreto Scuola n. 45/2025 ha esteso in maniera strutturale anche ai docenti con contratto al 31 agosto la carta docente, assegnata ogni anno ai docenti per l’autoformazione e l’aggiornamento professionale.

Pertanto i docenti destinatari nell’a.s. 2025/26 di una supplenza al 31 agosto 2026, una volta riattivata la piattaforma, saranno tra i destinatari del bonus.

Somma del 2025/26: 500 euro o meno?

In ragione dell’estensione della platea, il Ministero dell’Istruzione e del Merito potrà decidere annualmente la somma da accreditare che non sarà più di default 500 euro ma potrebbe essere inferiore.

Escluse le supplenze al 30 giugno 2026

Nonostante l’Ordine del giorno approvato lo scorso giugno su iniziativa del M5S, che impegna il Governo a intervenire, nel primo provvedimento utile, per superare le attuali disparità nel riconoscimento della Carta del docente estendendola anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo degli educandati e dei convitti statali, non ci risultano al momento provvedimenti in tal senso.

Escluse le supplenze temporanee

Vi è poi il recente pronunciamento della Corte di Giustizia europea che con la sentenza nella causa C‑268/24, ha chiarito che è contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall’accesso alla carta del docente.

Non risulta che il Governo italiano sia ancora intervenuto in merito.

Proseguono invece i ricorsi dei docenti coinvolti, volti a rivendicare il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato nelle condizioni di impiego.

.

.

.

.

.

.

.

Carta docente, il bonus 2025-2026 ultima modifica: da