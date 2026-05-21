Sinergie di scuola, 20.5

Possibile solo l’acquisto di singoli prodotti audio e audiovisivi destinati

alla formazione e all’aggiornamento professionale. I prodotti editoriali acquistabili.

Che genere di prodotti audiovisivi posso acquistare con la Carta del Docente?

A questa domanda ha risposto il Ministero, pubblicando una nuova faq sulla piattaforma dedicata alla Carta del Docente.

In proposito, il MIM ha risposto che la Carta del Docente può essere utilizzata per l’acquisto di singoli prodotti audio e audiovisivi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale. Non è invece consentito l’acquisto di abbonamenti alle Piattaforme su cui sono disponibili tali prodotti.

La possibilità di acquistare i prodotti audiovisivi è stata introdotta dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, il quale ha riformato i criteri di utilizzo della Carta del Docente.

L’articolo 6-bis ha ampliato le categorie di spesa ammesse, introducendo nel comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 la possibilità di usare il bonus per la fruizione di prodotti dell’editoria audiovisiva.

Prodotti editoriali acquistabili

Nell’ambito dei prodotti che è possibile acquistare con il bonus, sono compresi libri e testi (anche in formato digitale). In particolare:

editoria audiovisiva

libri

riviste e pubblicazioni.

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Carta Docente, niente abbonamenti alle piattaforme

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