dalla Gilda degli insegnanti, 5.2.2026.

Carta docente, Gilda: pc e tablet in comodato d’uso come nostra annosa richiesta. Il commento del coordinatore nazionale.

Carta Docente finalmente sarà erogata, avrà un importo pari a circa 400 euro ma Pc e Tablet andranno in comodato d’uso, forniti dalle scuole.

“Questo è il simbolo delle battaglie che da sempre portiamo avanti e che non lasciamo irrisolte”.

E’ quanto ha dichiarato il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

“Come immaginavamo – afferma Castellana – essendo aumentata la platea dei beneficiari, l’importo del bonus è diminuito ma molti fondi strutturali europei andranno alle scuole per la formazione e per l’acquisto di Pc e Tablet che potranno essere, come noi da tempo richiediamo, affidati in comodato d’uso. I nostri numerosi appelli al governo finalmente sono stati ascoltati. La nostra organizzazione sindacale – ha concluso Castellana – da sempre ha come priorità la tutela dei diritti degli insegnanti e del personale scolastico”.

Lo diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

.

.

Carta docente, pc e tablet in comodato d’uso

ultima modifica: da