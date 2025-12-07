Cassazione: il 2013 sì alla carriera, non per gli aumenti

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 6.12.2025.

La Cassazione conferma: il 2013 vale nella carriera ma non porta aumenti stipendiali. Cosa può fare ora il personale della scuola e dell’AFAM. Docenti e ATA, riconosciuti gli effetti giuridici dell’anno 2013: cosa cambia davvero.

La Cassazione scioglie un nodo aperto da oltre dieci anni: il 2013 vale nella carriera, ma non porta aumenti stipendiali né arretrati. Ecco cosa significa per il personale della scuola e dell’AFAM.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1726/2025 riporta al centro dell’attenzione un tema che ha accompagnato tutto il comparto istruzione per più di un decennio: il blocco stipendiale e giuridico dell’anno 2013. Con questo pronunciamento, la Suprema Corte offre una lettura chiara e definitiva di un’annualità rimasta “sospesa” per migliaia di docenti, ATA e lavoratori AFAM, distinguendo in modo netto tra ciò che può essere recuperato e ciò che, allo stato attuale, resta congelato.

Il cuore della decisione: il 2013 vale giuridicamente, non economicamente

La Cassazione stabilisce che l’anno 2013 non è un “buco” nella carriera. L’annualità produce effetti giuridici, utili quindi nei percorsi professionali e nelle procedure amministrative. Restano invece esclusi gli effetti economici: nessun aumento di fascia, nessuno scatto, nessun arretrato.

Una distinzione coerente con la precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 310/2013, che aveva dichiarato legittimo il blocco solo se limitato nel tempo. Per questo il 2013 rimane l’ultimo anno “sterilizzato” dal punto di vista stipendiale.

Dove il 2013 torna a pesare: concorsi, carriera, mobilità e pensione

Il riconoscimento giuridico reso possibile dalla sentenza permette ora di utilizzare l’annualità 2013 per:

la partecipazione ai concorsi, compresi quelli per dirigenti scolastici e DSGA;

trasferimenti, passaggi di ruolo e mobilità professionale;

ricostruzione di carriera e aggiornamento dell’anzianità;

valutazioni nelle graduatorie;

il conteggio ai fini previdenziali e pensionistici.

In sostanza, l’anno torna a esistere come “anzianità utile” per tutto ciò che non incide sullo stipendio.

Come ci siamo arrivati: dal D.L. 78/2010 al blocco del 2013

Il congelamento degli incrementi economici nacque con il D.L. 78/2010 e fu poi prorogato fino al 2013. Per la scuola, questo blocco ha inciso soprattutto sulle progressioni stipendiali. Per l’AFAM, però, l’impatto è stato ancora più duro: le annualità 2011, 2012 e 2013 risultano congelate sia dal punto di vista economico che giuridico, lasciando molti lavoratori privi di tre anni di carriera piena. La sentenza della Cassazione si riferisce al comparto scuola, ma diversi esperti ritengono che possa rappresentare uno spunto anche per il settore AFAM, ancora oggi il più penalizzato.

Cosa resta escluso: gli effetti economici non si sbloccano

La Cassazione ribadisce che, senza una modifica contrattuale, il 2013 non produce alcun diritto economico.

Rimangono quindi esclusi:

scatti stipendiali;

progressioni di fascia retributiva;

recupero degli arretrati. Il principio della “sterilizzazione economica” rimane intatto.

Cosa possono fare oggi docenti, ATA e personale AFAM

I docenti e gli ATA possono chiedere la rettifica della ricostruzione di carriera, qualora il 2013 non sia stato incluso come anzianità giuridica, oltre all’aggiornamento dei relativi decreti e alla verifica della posizione previdenziale.

Per l’AFAM la situazione è più complessa: molte ricostruzioni presentano ancora errori e gli anni 2011-2013 risultano in diversi casi del tutto non conteggiati. Sarà quindi necessario verificare i singoli decreti, valutare eventuali ricorsi e chiedere un riallineamento almeno sul piano giuridico, pur restando distinta la cornice normativa rispetto alla scuola.

