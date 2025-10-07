IncompatibilitàInsegnanti Autore: - 07 Ottobre 2025 / 03 : 51
Cassazione, licenziato il docente che non dichiara secondo lavoro

La Tecnica della scuola, 6.10.2025.

Docente che omette un secondo lavoro può essere licenziato:
lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 26049/2025.

Gilda Venezia

Non dichiarare un altro impiego, parallelo a quello di docente, giustifica il licenziamento. A deciderlo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 26049/2025) con un docente che aveva omesso di comunicare un secondo incarico pubblico a tempo parziale, nonostante avesse firmato una dichiarazione che affermava il contrario.

La vicenda è riportata nell’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’. Secondo i giudici, conta l’onestà e la correttezza dimostrata dall’insegnante nella fase di accesso al lavoro e una falsa dichiarazione è sufficiente a legittimare il licenziamento immediato, senza bisogno di dimostrare che gli incarichi fossero incompatibili o che non abbiano reale coesistenza.

Questo perché il rapporto di lavoro pubblico si fonda su un obbligo di lealtà e trasparenza, che deve essere rispettato in ogni momento, specie al momento della stipula del contratto. La trasparenza è un vero e proprio requisito sostanziale e ogni omissione, anche minima, può comportare la perdita del posto. “L’insegnante – afferma la sentenza – ha il dovere di dichiarare tutti i propri rapporti di lavoro”.

 

