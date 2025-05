Congresso Gilda a Roma, Castellana coordinatore nazionale fino al 2029: “Ecco la nostra agenda politica per una scuola di qualità”

Il XXI Congresso Nazionale della Gilda degli Insegnanti ha confermato a grandissima maggioranza Vito Carlo Castellana come coordinatore nazionale per i prossimi quattro anni.

L’assemblea, che ha riunito i coordinatori di tutte le province italiane, ha delineato l’agenda politica del sindacato incentrata su tre pilastri fondamentali: rafforzamento della didattica, supporto agli insegnanti e garanzia dei loro diritti.

Castellana, già eletto lo scorso 4 ottobre a Salerno, ha aperto i lavori ricordando il 33esimo anniversario della strage di Capaci, definendo Falcone e Borsellino “santi laici” e ribadendo l’importanza della legalità come obiettivo dell’organizzazione sindacale.

Contratto separato e dignità retributiva al centro delle rivendicazioni

La Gilda rinnova con forza la richiesta di un’area contrattuale separata per la docenza durante le trattative in corso all’Aran.

“Un contratto separato per gli insegnanti rende evidente la dimensione intellettuale del lavoro che svolgono”, ha dichiarato Castellana, sottolineando come tale strumento sia indispensabile per promuovere la qualità della scuola pubblica statale e contrastare l’attacco al concetto di professionalità docente.

Sul fronte economico, il sindacato denuncia le retribuzioni poco dignitose dei docenti italiani, inadeguate rispetto al costo della vita e molto distanti dagli standard europei. Il coordinatore nazionale ha evidenziato come gli insegnanti svolgano un “lavoro invisibile” all’opinione pubblica, sommersi da impegni burocratici oltre alle ore frontali, per una retribuzione insoddisfacente.

Autonomia scolastica sotto accusa e battaglia contro il precariato

Castellana ha ribadito la posizione critica della Gilda sull’autonomia scolastica, definendola “un ostacolo al concetto stesso di Paese che si fonda su radici storico-culturali comuni”.

L’autonomia, secondo il sindacato, ha sancito la rottura di un sistema scolastico omogeneo con stessi obiettivi didattici, creando la figura del Dirigente Scolastico che ha sostituito i Presidi. La Gilda rimane l’unica organizzazione sindacale a non iscrivere i dirigenti scolastici.

Sul precariato, definito insostenibile per garantire continuità didattica, il sindacato propone il ritorno a un doppio canale di reclutamento con concorsi affiancati da graduatorie di abilitati.

L’obiettivo è riconoscere ai precari le stesse prerogative spettanti ai docenti di ruolo, eliminando ogni discriminazione esistente e valorizzando la professione docente attraverso la riduzione delle “molestie burocratiche” che impediscono agli insegnanti di concentrarsi esclusivamente sulla didattica.

